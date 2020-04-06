《安家》这部剧中出现了多位妈妈，比如房似锦妈妈，朱闪闪妈妈等等。这些妈妈的气质和性格各不相同。《安家》中隐藏着多位荧屏妈妈专业户，比如康群智。很多网友吐槽房似锦的妈妈，剧中艾米丽的妈妈也惨遭网友吐槽。

房似锦的妈妈给人感觉有些粗俗，而田淼演的艾米丽的妈妈倒是挺有气质的。网友吐槽艾米丽的妈妈是因为觉得她看不起女儿的男朋友王子健，所以有网友吐槽她给人感觉有些势利。其实田淼也是一位荧屏妈妈专业户。

田淼的气质很适合演成功女性的角色，她曾在电视剧中演过女董事长这样的角色。她曾在《结爱，千岁大人的初恋》这部剧中演女主角宋茜的妈妈，在《没有秘密的你》这部剧中演过戚薇的妈妈，在《颤抖吧！阿部》中演过郑业成的妈妈。

田淼也被网友们称为百变美妈。近些年田淼参演过多部热播剧，她曾在《如懿传》中演田姥姥，大家对这个角色还有印象吗？吴倩的新剧《冰糖炖雪梨》正在热播，田淼也有参演这部剧，她在剧中演女主角吴倩的妈妈。

田淼在《冰糖炖雪梨》中演棠雪妈妈倒是获赞了。一方面她的气质很好，再有就是她不干涉女儿的恋情。田淼的演技备受好评，她也是一位大器晚成的女演员。田淼很低调，她很少主动谈家庭，因此她的婚姻状况是个谜。