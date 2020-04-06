近日，因为《青春有你2》的热播，选手秦牛正威可是大火了一把，可随之她的学霸人设却引起了网友热议。其实，娱乐圈中许多明星都爱炒作自己是学霸的人设，毕竟学霸人设可以帮助他们圈粉，可学霸人设又是一把双刃剑，一不小心可能就会崩塌。那么接下来，就让我们来盘点下娱乐圈学霸人设崩塌明星，看看都有谁？

1、秦牛正威

最近，秦牛正威因为参加选秀节目热度颇高，粉丝们也借此机会不断给路人安利她的学霸人设，称其“文化课550＋”、“全市第一北电生”等等，可网友却扒出秦牛正威曾亲口承认说自己“高考成绩386”，学霸人设完全没立住。

2、翟天临

说起学霸人设崩塌得最彻底的明星，翟天临一定首当其冲。这位曾经星途光明的北电博士生，因为在直播里回答说“不知道知网是什么”，从而被扒出学术造假，学霸人设塌得彻底。

3、江一燕

女星江一燕一直以来都走的是岁月静好的文艺女青年路线，可自从她在微博炫耀自己获得了“美国建筑大师奖”一事后被揭露是造假后，学霸人设就完全崩塌了，这操作实在是让人无语。

4、靳东

虽然靳东在大众眼里一直去一位有演技、有涵养的老戏骨，但他也曾炒作学霸人设翻车过。在某次访问时，他称自己最近在拜读“诺贝尔数学奖”的著作，可诺贝尔根本就没有数学奖，着实闹了个天大的笑话。

5、马思纯

马思纯自出道起走的也是文艺女神的路子，把自己塑造成了一位知识渊博的女学霸，可她之前在微博发了一段张爱玲语录为自己新戏预热，就被张爱玲粉丝锤称那并不是张爱玲所说过的话，此事闹得沸沸扬扬，让她的口碑直降。

6、范玮琪

之前，范玮琪曾说自己毕业于“哈佛社区大学”，妄图给自己立一个留学学霸的人设，却立刻崩塌了。所以说，明星们还是不要轻易立下学霸的人设，不然效果可能会适得其反。