年代剧《远方的山楂树》已经播完了，这部剧得到了很多中老年观众的喜爱。这部剧挺有看点的，闫学晶和她的儿子都参演了这部剧。虽然有网友吐槽这部剧的剧情有点狗血，但是这部剧还是取得了很高的收视率。

男演员林家川却因为《远方的山楂树》这部新剧被网友骂惨了。林家川在剧中演男二号罗永泽。罗永泽这个角色可不讨喜，很多网友吐槽他是个渣男。林家川也不是第一次演这种不讨喜的角色了，他在《笑着活下去》这部剧中演的陆军也是一个渣男。

当年林家川也曾因为陆军这个角色被网友骂。这也说明林家川的演技好，总能把角色演活。林家川也被称为金牌绿叶男配角。他其实很优秀，他的学历很高。林家川本科和研究生都毕业于北京电影学院表演系。林家川是一位东北汉子，他性格开朗，他在娱乐圈中的人缘挺好的。

林家川和女星董璇是同届校友，他和女星佟丽娅是相识多年的好友。朱亚文结婚的时候，林家川也有参加他的婚礼。林家川还演过《人活一张脸》、《家产》等电视剧。林家川的爸爸很有名气，他的爸爸就是知名编剧林和平。

林和平是《小姨多鹤》、《女人一辈子》、《风和日丽》等多部热播剧的编剧，他被称为金牌编剧。林和平父子的关系很好，他们在工作上也有过合作。虽然父亲在业界很有名，但林家川也很努力上进。近些年他还当起了导演，从事幕后工作。

虽然角色不讨喜，但近段时间以来林家川也有通过微博为《远方的山楂树》这部剧做宣传，他还发文说观众们的巴掌他收到了。林家川已经39岁了，如今的他很有熟男魅力，但他疑似还未婚。你看过林家川演的哪部剧呢？