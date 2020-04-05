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06届超女重聚引发热议！尚雯婕落泪却被声讨，网友：塑料姐妹情？

(2020-04-05 21:23:53)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

《王牌对王牌》这档综艺挺好看的，《还珠格格》等多个剧组曾在这档节目中重聚。近日，几位06届超女也在这档节目中重聚了。说起06届超女，很多网友都会想到尚雯婕吧？毕竟她还是比较红的，还有就是她比较有话题度。

06届超女重聚引发热议！尚雯婕落泪却被声讨，网友：塑料姐妹情？

不过很多网友吐槽说看到尚雯婕和厉娜、许飞等几位超女重聚的场面感觉有点尴尬。这几位超女重聚的事情也引发热议。原来许飞在节目上说她给尚雯婕发过私信，但尚雯婕从不回信。尚雯婕还被指不参加聚会。有网友吐槽说尚雯婕被声讨了吗？

06届超女重聚引发热议！尚雯婕落泪却被声讨，网友：塑料姐妹情？

不过尚雯婕在节目上激动落泪了，她表示她不是不念及过去，只是不善交际。尚雯婕可是06届《超级女声》选秀节目的全国总冠军呢，当年24岁的她也因此成名。尚雯婕很优秀，她毕业于名牌大学，她在进入演艺圈以前，可是一位职场女精英。

06届超女重聚引发热议！尚雯婕落泪却被声讨，网友：塑料姐妹情？

尚雯婕热爱音乐，当年她参加选秀是为了追寻心中的音乐梦想。尚雯婕曾获得过年度最佳女歌手奖等奖项。网上有一些关于尚雯婕疑似整容或是造型雷人方面的报道，总之尚雯婕还是挺有话题度的。让人没想到的是许飞还发文称和尚雯婕不熟。

06届超女重聚引发热议！尚雯婕落泪却被声讨，网友：塑料姐妹情？

许飞还表示她是为了劳务费才上节目的。许多网友评论说感觉尚雯婕是遇到了塑料姐妹。有网友表示同情尚雯婕，许飞等嘉宾是节目组安排的，她估计也没想到会有这么一出吧。因此一些网友表示心疼尚雯婕。

06届超女重聚引发热议！尚雯婕落泪却被声讨，网友：塑料姐妹情？

尚雯婕已经37岁了，不过她还单身未婚。近些年尚雯婕也有上一些综艺节目，她还开了公司当老板。也许她还是想拼事业吧。你欣赏尚雯婕吗？

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