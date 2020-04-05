可能很多人对蔡文静这个名字有点陌生，她是九零后的一名女演员。蔡文静是湖北省宜昌市人，她为了纪念英雄，她将自己的微博头像换成了一张灰色的图片，上面写着“2020.4.4铭记英雄，缅怀同胞”，每个人都有自己不同的纪念方式。愿花飨逝者，春暖斯人。

蔡文静18岁的时候以全国第六名的成绩考入了北京电影学院表演系，19岁的时候她便出演了第18届金鸡百花电影节主题曲《绽放》的MV女主角，从而正式进入了演艺圈。2010年她发行了一张EP专辑《恋爱世界杯》，推出了自己的单曲《你就像一阵风》。

蔡文静的嗓音还蛮特别的，她唱歌很好听，而且还多才多艺，不仅会弹吉他还会打架子鼓，这可能与她高中学音乐有很大的关系。最近她发了一首新歌《是我啊》，这首歌是送给粉丝的一个礼物，也是送给她自己的一个礼物，希望给自己给粉丝带去不断向前努力的勇气。

她说文静是一个很大众的名字，但是每一个“文静”又是那么独特又努力的存在，试图在平凡的生活中创造属于自己的样子。蔡文静不仅会唱歌，演戏她也不差。她在都市情感剧《柒个我》中饰演实习医生白欣欣，在都市悬疑剧《掌中之物》饰演金融才女何研，在古装武侠剧《画江湖之不良人》中饰演清新脱俗的侍女姬如雪，还凭借这个角色获得第二届金骨朵年度最受欢迎网络剧女演员。

生活中的蔡文静有很多女孩子都有一个相同的烦恼就是喜欢吃但是还会胖，翻看她的微博会发现蔡文静每次都发很多美食这其中也包括了她的简餐，但是她很自律，每次胡海胡吃之后都会操练自己做普拉提，果然美食和身材不是轻易兼得的。