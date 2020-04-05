《安家》这部剧的演员阵容真的很强大，有些戏份不多的角色竟是国家一级演员。很多网友都说《安家》隐藏着多位宝藏女演员，这部剧播出后取得了不错的收视率，演员们的付出功不可没。大家还记得苏天培妈妈这个角色吗？

涂凌就是天培妈这个角色的扮演者，很多网友看了她的剧照后评论说，她跟女星海清长得有点像。有意思的是海清其实也有参演《安家》。涂凌在剧中的戏份并不多，她在剧中给徐姑姑送去了锦旗。许多网友说涂凌在这部剧的造型显年轻。

涂凌也是一位大器晚成的女演员，她的走红离不开正午阳光的力捧。网上流传着这么一句话“正午出品，必属精品”。《大江大河》等好看的电视剧都是正午阳光出品的。去年老戏骨倪大红凭借《都挺好》这部剧爆红，这部剧也是涂凌的成名作。

涂凌就是《都挺好》中蔡根花的扮演者。剧中苏大强称她为蔡根花宝贝。蔡根花本是保姆，但后来苏大强却想二婚娶她。苏大强想娶蔡根花但儿女们不同意。剧中蔡根花的戏份并不多，但涂凌也是通过演这个保姆角色成名了。

涂凌毕业于北京电影学院，她曾在《门第》中演如意，在《人间正道是沧桑》中演梅姨。涂凌还演过《金婚风雨情》等影视剧。不过她进入演艺圈多年，总是戏红人不红，直到近两年她才被更多的观众所认识。网上资料说涂凌将近47岁了，她46岁才演《都挺好》成名。