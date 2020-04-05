吴其江是江苏人，毕业于南京艺术学院电影电视学院表演系。19岁的时候吴其江在电视剧《青春的童话》中饰演李军一角，之后又在电影《我的法兰西岁月》中饰演任卓宣一角。2008年吴其江凭借电视剧《丑女无敌》中吴庸一角受到关注。

吴其江通过不断在一些影视作品中饰演一些小角色以此来磨练自己的演技，丰富自己的经验。演员和很多职业都一样，漂亮的简历和丰富的作品很重要。大多数的演员都需要时间慢慢发展起来，不过吴其江的发展有点缓慢，他参演过《大爱如天》、《飞天》、《忠诚与背叛》等影视作品。

但直到在2013年吴其江在现代军事电影《目标战》才开始担任主角，饰演铁血战士戈睿。不过近几年吴其江发展得很好，演了很多热播剧，如《鸡毛飞上天》、《一马三司令》、《奋斗吧少年》、《掩不住的阳光》、《大江大河》。

吴其江的演技很不错，而且他的台词功底也很好，在《亲爱的》、《货币惹人2：史矛革之战》等配音视频中可以感受到。吴其江在每部作品中都细腻地诠释了每一个角色，脚踏实地地演好每一部戏，是个很努力的演员。

吴其江的长相并不是一眼看上去就令人感到惊艳的，是那种充满阳刚气的面孔，给人安全感。吴其江在感情上非常低调以至于他拥有好几位网传的老婆，如王瑞子，丁柳元，石安妮等。目前吴其江的感情状态还是一个谜，本人并未透露过，网传的也未被证实过，真的很低调了。