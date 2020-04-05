娱乐圈中有多位女星被大家称为冻龄女神，这些女星比同龄人显年轻很多，赵雅芝就是如此。但也有一些女星似乎疏于保养，所以有点显老。下面我们来看看被网友吐槽老得太快的八大女星，你最心疼哪位呢？

1、胡可

胡可在《安家》中演阚太太。胡可的演技挺好的，但有网友吐槽说剧中胡可老到让人认不出。你追《安家》这部剧的时候，有这种感觉吗？

2、王艳

王艳可是一位豪门阔太，她在《还珠格格》中演的晴格格太美了。不过有些网友吐槽王艳老得快。王艳已经46岁了，她有时也会在一些综艺节目。

3、袁泉

很多人说袁泉很耐看，也有人说她长着一张高级脸。但《我的前半生》这部剧播出后，曾有网友吐槽袁泉太显老。不过袁泉很有气质，感觉她很适合演职场女精英。

4、赵薇

岁月不饶人啊！赵薇也已经是44岁的女人了。近些年也曾有网友吐槽赵薇有些显老。赵薇演的小燕子太经典了。赵薇的爱女小四月也快满10岁了。

5、赵子琪

赵子琪演的《重生》和《如果岁月可回头》这两部剧正在热播。《精英律师》播出后，曾有网友吐槽赵子琪老得快。不过赵子琪也已经43岁了。

6、张曼玉

媒体曾报道过张曼玉和梁朝伟的绯闻。张曼玉的前夫是一位法国导演。55岁的张曼玉虽然身材苗条，但许多网友吐槽她老得有点快，你觉得呢？

7、吴越

吴越是蒋勤勤老公的前女友，她曾在《我的前半生》中演凌玲。吴越是一位实力派演员，但也曾有网友吐槽她有些显老。吴越已经47岁了，但她还未婚。

8、吴绮莉