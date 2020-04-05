相信很多人最近都在追网剧《重生》，自开播以来这部剧就备受关注，剧中的心理督导员夏雨瞳很多人都有印象吧，这个一开始被以为是女主角的角色，剧中夏雨瞳的扮演者是程小蒙。

程小蒙是重庆姑娘，毕业于四川师范大学播音与主持专业。她长相清纯靓丽，声音还动听，曾参加过环球小姐选美比赛，获得重庆赛区的亚军，总决赛的第四名。之后在四川电视台文化旅游频道娱乐节目《娱乐18点》中担任主持人。

从一名播音主持人到成为一名演员机缘非常重要。2015年，程小蒙参演了古装穿越网络剧《太子妃升职记》，在剧中饰演陈良娣一角。《太子妃升职记》这部网络剧当年播出的时候火爆全网，程小蒙也因这部剧获得了关注，从此开始接触到演员这一行业。

之后她出演了古装悬疑剧《热血长安》中机智灵敏的女仵作谭双叶，古装言情剧《东宫》中古灵精怪的七公主，都市青春剧《泡芙小姐》中泡芙的闺蜜玛丽，古装剧《鹤唳华亭》中温柔端庄的太子妃张念之等角色。演员并不是什么角色都能演，适合自己的角色演绎出来才更有灵气。

半路转行的程小蒙对演员这一职业是开始慢慢喜欢的，当初她接触这个行业是因为接到了一个临时的通知，而如今入行之后她曾说一开始对演员的定义很模糊，但是入行之后会发现这个职业很不容易但同时也很幸运能够体验不一样的人生。

程小蒙长相很清纯，声音也很动听，是很多男孩子喜欢的类型，她曾经被传是李易峰的初恋。程小蒙至今还未有公开的恋情，但曾被拍到和男演员徐海乔的暧昧照片，虽然双方均未承认这段恋情，但照片中亲密的互动还是证明了这段恋情的存在，虽然如今两人已经分手了。