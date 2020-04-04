近日，根据小说《舟而复始》改编，由龚俊、刘人语、李歌洋等主演的青春校园剧《致我们甜甜的小美满》官宣定档，将于4月10日播出，一时引起热议。作为赵乾乾“致我们”系列的第三部，《致我们甜甜的小美满》一经开拍就备受关注，如今总算定了档。那么接下来，就让我们来盘点《致我们甜甜的小美满》中的六大美女演员，看看你最喜欢谁？

1、刘人语

“创作少女”刘人语首次出演电视剧，就在剧中饰演了古灵精怪的女主“周筱”。从公布的预告片上看，刘人语作为新人演员，演技和台词都可圈可点，可见是做足了功课的，值得期待。

2、朱云慧

因参加综艺《恋梦空间》而走红的女星朱云慧此次也在剧中客串了一把，饰演“贾依淳”一角。在原著中，贾依淳对男主爱而不得，十分惹人厌烦，是个不太讨喜的角色。

3、安泳畅

安泳畅小姐姐这次在剧中饰演的是女主周筱的室友，艺术系女神“朱璐”。小姐姐本身的颜值很高，还是中央戏剧学院的学生，想必会给观众带来很精彩的表现。

4、高秋梓

曾经在《创造101》中有精彩表现的“胖虎”高秋梓此次在剧中饰演的是“陶玲”一角，她是周筱的舍友，也是宿舍里的“开心果”，不得不说，这个角色很适合她。

5、李进秋

相信很多人身边都会有一个认真上进、乖巧安静女孩吧，李进秋扮演的“罗薇”就是这样的女孩，在她身上可以看到很多女孩的影子。

6、黄奕