最近热播的电视剧《安家》中，毕业于重点大学的“985”鱼化龙让观众感觉性格软弱，有些大材小用了。剧中，鱼化龙的妈妈经常与他视频聊天，让他在外面照顾好自己，处理好与同事的关系。她经常给鱼化龙寄零食，还叮嘱他一定要和同事分享。剧中饰演鱼化龙妈妈的是演员陆玲，她将一位对儿子无微不至关心的妈妈演绎得淋漓尽致。

陆玲1972年出生于广西壮族自治区桂林市，在她14岁的时候便已经开始演戏了。她演过谢晋执导的悬疑剧《聊斋》，演过电影《布洛陀河》，演过战争剧《百色起义》等，可以说小小年纪的陆玲已经积累了不少演戏的经验。

1995年，23岁的陆玲考入了上海戏剧学院表演系，在校期间也拍了不少的影视作品。2001年陆玲被调入了上海话剧艺术中心并签约中国国际电视总公司上海分公司，可以说这算是陆玲正式进入演艺圈这一行业，进入了演员这一职业。

陆玲出道多年，虽然演艺事业并没有发展得大红大紫，但凭借着出演多部作品，还是有很多人对她的面孔感觉到熟悉。陆玲长相标致，水灵灵的大眼睛，笑起来弯成了月牙眼，整个人的散发着青春甜美的气息，而随着年龄的增长，温婉的气质越发明显了。

陆玲不仅外形条件出色，演戏实力也不差。她演过年代抗日剧《风云传奇》中的舜顺，都市情感励志剧《假如幸福来临》中的冰雁，都市剧《那年青春我们正好》中的陈淑芬，历史剧《大军师司马懿之军师联盟》中的曹操正室卞夫人等。

演艺圈中很多女演员都很担心自己到了一定年龄一旦开启了演绎妈妈婆婆这样的角色，之后就会陆续接到这样的角色，这样的担忧很正常，但也要放松心态顺其自然呀。已经踏入四十岁这条征途的陆玲已经演绎了很多妈妈的角色，如《烈火军校》中谢襄的母亲云芝，《陆战之王》中的张能量的母亲林雪萍。

其实你会发现陆玲演绎的母亲其实都很养眼，有着四十多岁独有的风韵，要相信只要保养得好啥都有可能。虽然陆玲如今已经48岁了但是看她的素颜还是要感叹皮肤保养得真好，这与她平日的运动分不开，她特别喜欢打羽毛球，她的微博总是会出现她打球的照片。