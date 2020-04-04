SHE等台湾女团可以说是红极一时，还记得女团ME2吗？这个女团曾经也很红，成员是一对漂亮的双胞胎姐妹花。有网友说这个女团可以说是姐妹团的鼻祖了。可惜这对姐妹花已经淡出演艺圈很多年了。大家还记得姐姐吕旻蓁吗？

如今45岁的吕旻蓁虽然不红，但她过得很幸福。吕旻蓁很有气质，她长得有些神似女星张钧甯。《意难忘》这部长篇电视剧得到了很多观众的喜爱，吕旻蓁曾在剧中演许小蓁。吕旻蓁还演过《飞龙在天》、《真情档案》等影视剧。

吕旻蓁的老公很帅，大家对她老公可能会比较熟悉。她的老公黄少祺曾在蒋勤勤版《风云争霸》中演原啸天，在《热血少年》中演钱白铁，在《飞龙在天》中演黄飞虎。黄少祺比老婆大差不多3岁。

黄少祺和吕旻蓁也是因戏生情的明星夫妻，不过他们在谈恋爱的过程中也曾因为聚少离多而分手。英俊帅气的黄少祺被称为师奶杀手，媒体曾报道过他和女星胡杏儿的绯闻。黄少祺和吕旻蓁都是很低调的人，两人也曾隐婚，直到2013年才对外承认已婚。

婚后的黄少祺很顾家，很多网友都说他是一位好男人，好爸爸。婚后吕旻蓁先后生下了两个儿子。黄少祺有时也会在微博晒晒老婆跟孩子。黄少祺曾表示希望有更多的时间陪伴孩子成长。近些年黄少祺也还演戏，如今48岁的他依然很有型。

黄少祺夫妇结婚11年一直很恩爱，黄少祺努力工作为家人创造好的生活条件，不过他事业上的成功也离不开妻子的支持。45岁的吕旻蓁虽然已经是两个儿子的妈了，但她的身材好得让人羡慕。吕旻蓁很耐看，你觉得呢？