每个月各大视频网站和卫视都会推出各种各样的综艺节目，挖空心思的想要抓住观众的眼球。同样在今年的4月份，也有很多正在热播的综艺节目，给观众们带来不一样的快乐。那么，在这些综艺中你最喜欢哪一个呢？

1、《青春有你2》

这一季的青春有你，主要是为了选出9个唱跳俱佳的女生成团出道。节目组为了加大流量还请到了偶像练习生的C位出道者蔡徐坤以及拥有超高人气的Lisa。再加上，练习生们的实力都还不错，让节目本身更加看点十足。

2、《王牌对王牌第5季》

作为一档老牌综艺，王牌每一年都会和大家相见。王牌的主旋律是卖情怀以及搞笑，每一期都会请一些老剧的演员过来重聚，带大家回忆一下从前。同时，还会安排一些游戏环节，比较轻松好玩。

3、《朋友请听好》

这是一档偏生活化的综艺，主要收集各种信件，在节目上读出来，类似于那种广播电台。所以，看这种节目你会听到很多不一样的故事，压力大的时候来看一看，心情会很快的放松。

4、《歌手之当打之年》

每一季的《歌手》请的嘉宾在歌唱界都是重量级人物，实力也是非常的强悍，着力于打造一场听觉的盛宴。同样，今年请的大咖们也都是响当当的人物，像华晨宇、周深。喜欢听歌的朋友可以去看一看。

5、《我们的乐队》

这是一档由谢霆锋担当主要发起人的竞赛类音乐节目。每个音乐人带着自己的乐队进行对决，最后胜出的那一队会登上世界的舞台。因此，每一期节目做的都很“炸”，很容易调动人的兴奋性。

6、《我家那闺女2》

这一档节目就是父母观看明星子女平时生活状态的综艺。在这种节目中，你会看到明星私底下不同寻常的一面，和他们的荧幕形象通常相差很大。

7、《天赐的声音》