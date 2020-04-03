很多80后网友有看过古装剧《怀玉公主》吧？当年还曾有人把这部剧拿来和《还珠格格》相比较呢，《怀玉公主》中的女主角郑家榆也曾红极一时。大家还记得《怀玉公主》中的心机女成韵吗？成韵也是一位宫斗高手，她手段很多，心也够狠。

杨宝玮演的成韵这个角色并不讨人喜欢，剧中成韵也是恶有恶报，被男主角赐死了。不过杨宝玮的演技还是不错的。撇开角色来说，其实杨宝玮长得也还不错，她长着一张娃娃脸。她在剧中的造型可以说是雍容华贵。

长篇电视剧《意难忘》曾在内地播出，剧中的张凤书等演员也都凭借这部剧走红内地。《意难忘》也是杨宝玮的成名作，她在剧中演赖素绫。陶晶莹的老公李李仁在这部剧中和她演夫妻。其实杨宝玮的年龄比李李仁要大一些，但两人却是挺有cp感的。

马景涛和焦恩俊这两位男星曾经都挺红的，杨宝玮和他们都有过合作。杨宝玮还演过《早安老师》、《刘伯温传奇》、《青龙好汉》等影视剧。但让人感到惋惜的是杨宝玮结婚后就慢慢淡出演艺圈了。有些观众表示挺想念她的。

据报道，杨宝玮的老公是一位商人，夫妇俩生有两个女儿。杨宝玮近12年没演过戏了。她昔日的搭档李李仁近些年还参演一些影视剧。杨宝玮已经51岁了，她生活得很低调，但据报道，她过得还挺幸福的。