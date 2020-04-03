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28岁何超莲近照曝光，被传与大3岁窦骁分手，穿浴袍出镜引发热议

(2020-04-03 12:36:11)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

超模奚梦瑶嫁给了赌王的儿子何猷君，两人虽然是姐弟恋，但是他们的感情却很好。有网友说四太生的何猷君是赌王最帅的儿子，而三太生的何超莲则被称为赌王最美的千金。含着金汤匙出生的何超莲可是一位顶级白富美。

28岁何超莲近照曝光，被传与大3岁窦骁分手，穿浴袍出镜引发热议

大众对何超莲的印象还是不错的，或许这也跟她热心公益事业有关吧。何超莲虽然不演戏，但她的热度不输当红女星。何超莲和邓紫棋等女星是好友，从某种程度上说，何超莲和娱乐圈有着紧密联系。网友们尤其关注何超莲的情感问题。

28岁何超莲近照曝光，被传与大3岁窦骁分手，穿浴袍出镜引发热议

吴克群是很有才华的男歌手，他获得过最受欢迎男歌手奖等奖项。吴克群还参演过《蔷薇之恋》等影视剧，他和何超莲交往过。网上曾有报道称何超莲曾是吴克群的迷妹，两人是在2015年分手的。2018年吴克群公开了他和90后美女陈语安的恋情。

28岁何超莲近照曝光，被传与大3岁窦骁分手，穿浴袍出镜引发热议

而何超莲在去年公开了她和男星窦骁的恋情。窦骁比何超莲大差不多3岁，他22岁开始进入演艺圈，通过主演电影《山楂树之恋》成名。近些年窦骁参演了《楚乔传》、《海上牧云记》等热播剧，他发展得也还可以。

28岁何超莲近照曝光，被传与大3岁窦骁分手，穿浴袍出镜引发热议

何超莲和窦骁曾被曝已经见过家长了，但近段时间两人却没有公开秀恩爱。他们被指疑似已经分手了。不过何超莲近段时间过得还是挺好的。近日，她还晒出了一段她的视频，视频中她身边蓝色浴袍，对着镜头开心比耶。

28岁何超莲近照曝光，被传与大3岁窦骁分手，穿浴袍出镜引发热议

何超莲身穿浴袍出镜的这段视频也引发网友们热议。网友们对何超莲的豪宅很感兴趣。28岁的何超莲很美，她的颜值不输女明星。何超莲有时也会在微博晒晒美照，你喜欢她吗？

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