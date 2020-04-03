大家常说演技不够，颜值来凑。颜值对于女孩子来说还是挺重要的。女演员养眼往往也能成为电视剧的一大看点。《安家》这部剧中有多位高颜值女演员，比如孙佳雨。其实这部剧中隐藏着一位古装女神呢，她就是王嘉绮。

王嘉绮在《安家》中演陈咪咪。剧中陈咪咪是一位小明星，她和楼山关有不少对手戏。陈咪咪在楼山关面前摆出了女星的架势，但其实她并没什么名气，在剧组也没什么地位。陈咪咪可没少折腾楼山关，甚至有观众觉得她不是真心想买房。一些网友吐槽说陈咪咪真会折腾人。

王嘉绮的颜值高，她也很有气质，有网友说她跟佟丽娅长得有点像。王嘉绮曾和陈坤合演过《天盛长歌》，她在这部剧中演珠茵。珠茵的戏份并不多，但王嘉绮却被称为剧中最美女配角。

王嘉绮也是凭借《天盛长歌》这部剧成名。王嘉绮演过的影视剧并不多，她毕业于北京舞蹈学院。不过王嘉绮可不简单，她参加过北京奥运会的闭幕式演出。她在出演《天盛长歌》以前，从事的是幕后工作。

王嘉绮还是一位美女董事长，她所在的公司投资出品过《七十七天》、《断片》等影视剧。王嘉绮从2013年起开始担任董事长。她曾在受访时表示比较喜欢从事幕后工作，只是偶尔客串拍拍戏。

王嘉绮时常更新微博，感觉她是一位宝藏女孩，她喜欢古典音乐，也喜欢看书。近段时间以来她开过直播。王嘉绮还写下了她关于陈咪咪这个角色的看法。32岁的王嘉绮美丽动人，但据报道，她还单身。你喜欢王嘉绮吗？