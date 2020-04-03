说起宁财神，大家应该并不陌生，一个十六岁就考上了华东理工大学商学院，十九岁就能在北京赚了几十万的人。他可以说是充分继承了父亲做生意的头脑，也是一个不折不扣的天才。

同时，宁财神是作家也是编剧，发表过许多小说，是中国第一代网络写手的领军人物，被封为网络“三驾马车”之一。但宁财神的爆红还是因为他是国产情景喜剧《武林外传》的编剧！《武林外传》中的人情味不知温暖了多少人的心窝，剧中充满烟火气的江湖更不知让多少人眼前一亮。虽说后来宁财神也担任了《大笑江湖》、《龙门镖局》的编剧，但许多网友还是觉得《武林外传》更为亲切。

2003年的时候，宁财神与认识不到一个月的程娇娥闪婚。当时两个人是经过朋友介绍认识的，据说宁财神对程娇娥是一见钟情，所以两个人相识不久就迈入了婚姻的殿堂，婚后，宁财神在自己担当编剧的作品上都会加上自己老婆的名字，可以说对老婆非常好了。

就是这样一个惊才绝艳、爱老婆的人，在他前途一片光明的时候居然去吸毒了。宁财神自己的说辞是因为要大密度的写作，压力很大才去吸食毒品，但是吸毒这件事是罪无可恕的。所以，宁财神不仅坐牢，还从此淡出娱乐圈。

在2015年的一次采访中，宁财神也表示：可能做两年技术无聊了再做其他的，编剧就算了吧，那么大岁数了。所以宁财神在走出拘留所后开始了投资股市，其中最有名的就是投资的公司股价飙升至12亿元，而宁财神在这个公司股份占比很高，有人说宁财神凭股份赚了3.26亿！

本以为宁财神会因为公司的大赚安安心心的做起股东，没想到在现在热播的剧《民国奇探》中又出现了他。《民国奇探》讲述的是一个侦探三人组，侦破一个个看似“灵异”的命案，性格迥异的三人在乱世中坚守着正义，维系社会安定的传奇故事。而网上有人爆料总编剧“宝盖丁”其实就是“宁财神”！大家对于宁财神这种劣迹艺人的悄悄复出，大家怎么看呢？