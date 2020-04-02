张译主演的网剧《重生》正在热播，多位实力派女演员在这部剧中演配角。实力派演员王晴在剧中演何莉。近些年王晴参演了多部热播剧，她曾在《小欢喜》中演王一笛的妈妈。王一笛的妈妈挺有气质的，但她太过精明，曾有观众吐槽她是剧中最让人讨厌的妈妈。

不过王晴的演技真的很好。王晴还曾在《好先生》这部剧中演过关晓彤的妈妈刘静。戏外王晴也已经是孩子的妈了，不过她的女儿没有关晓彤那么大。但她和关晓彤挺有默契的，戏外两人的关系也不错。王晴还参演过《恋爱先生》。

王晴的戏路很宽，她和海清等明星是同学。王晴也是黄磊的学生，黄磊也曾力捧她。王晴还和黄磊合演过《夫妻那些事》，她还和黄磊一起上过综艺节目《向往的生活》。其实王晴的爸爸也是一位演员，她的爸爸是知名演员王志强。

王晴成名挺早的，她曾和孙俪等人合演过《血色浪漫》，她在剧中演的蒋碧云这个角色得到了很多观众的喜爱。王晴在《母亲心》、《百花深处》等影视剧中也都有相当不错的表现。不过她出道16年却总是戏红人不红。

戏外王晴过得很幸福，她的老公是实力派影帝李梦男。李梦男夫妇合演过《民兵葛二蛋》等影视剧。李梦男可是一位荧屏硬汉，他演过《生死依托》、《飞哥大英雄》等影视剧。李梦男曾在迈阿密国际电影节上获得过最佳男主角奖。