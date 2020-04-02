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黄磊力捧的美女学生，嫁给实力派影帝，出道16年不红却很幸福

(2020-04-02 16:26:08)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

张译主演的网剧《重生》正在热播，多位实力派女演员在这部剧中演配角。实力派演员王晴在剧中演何莉。近些年王晴参演了多部热播剧，她曾在《小欢喜》中演王一笛的妈妈。王一笛的妈妈挺有气质的，但她太过精明，曾有观众吐槽她是剧中最让人讨厌的妈妈。

黄磊力捧的美女学生，嫁给实力派影帝，出道16年不红却很幸福

不过王晴的演技真的很好。王晴还曾在《好先生》这部剧中演过关晓彤的妈妈刘静。戏外王晴也已经是孩子的妈了，不过她的女儿没有关晓彤那么大。但她和关晓彤挺有默契的，戏外两人的关系也不错。王晴还参演过《恋爱先生》。

黄磊力捧的美女学生，嫁给实力派影帝，出道16年不红却很幸福

王晴的戏路很宽，她和海清等明星是同学。王晴也是黄磊的学生，黄磊也曾力捧她。王晴还和黄磊合演过《夫妻那些事》，她还和黄磊一起上过综艺节目《向往的生活》。其实王晴的爸爸也是一位演员，她的爸爸是知名演员王志强。

黄磊力捧的美女学生，嫁给实力派影帝，出道16年不红却很幸福

王晴成名挺早的，她曾和孙俪等人合演过《血色浪漫》，她在剧中演的蒋碧云这个角色得到了很多观众的喜爱。王晴在《母亲心》、《百花深处》等影视剧中也都有相当不错的表现。不过她出道16年却总是戏红人不红。

黄磊力捧的美女学生，嫁给实力派影帝，出道16年不红却很幸福

戏外王晴过得很幸福，她的老公是实力派影帝李梦男。李梦男夫妇合演过《民兵葛二蛋》等影视剧。李梦男可是一位荧屏硬汉，他演过《生死依托》、《飞哥大英雄》等影视剧。李梦男曾在迈阿密国际电影节上获得过最佳男主角奖。

黄磊力捧的美女学生，嫁给实力派影帝，出道16年不红却很幸福

李梦男夫妇很恩爱。王晴没有公开她的具体出生年月，她有时会在微博分享工作或是生活动态，她虽然不红，但她的生活也是过得有滋有味。生活中王晴很美很时尚。你还记得《血色浪漫》中的蒋碧云吗？

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