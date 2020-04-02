也许很多人对王宇婕这个名字不太熟悉，王宇婕是台湾艺人，她出生于印度尼西亚，父亲是印度尼西亚的富商，母亲是台湾演员萧瑶。王宇婕进入演艺圈的机缘很好，但是进入的原因却令人心疼。

王宇婕的父亲喜欢家暴，母亲萧瑶想要离婚，可是她的父亲一直不同意，也不愿提供生活费给她们，为了不给母亲增加经济压力，19岁的王宇婕放弃了学业，通过拍摄广告来养家，来支付远在美国念书哥哥的学费，其实王宇婕的成绩很好，她很爱读书。

王宇婕长相青春靓丽，气质也很不错，她拍摄过很多广告片还参与过周杰伦专辑的写真拍摄。王宇婕进入演艺圈的机缘很奇妙，她在一次歌唱比赛中失利但却被经纪人赏识，从此开启了她的演艺之路。

2004年，她凭借偶像剧《雪天使》中齐雪桐一角走红，之后她出演了《忘掉我是谁》、《江湖奇案》、《完美新娘》、《世间情》、《日落洞》等影视作品，塑造了许多惊艳的角色，给观众留下了深刻的印象。

王宇婕长相甜美，追求她的人肯定不少，但她的感情史却非常简单，这很大程度上是受到家庭的影响，王宇婕对感情很认真。张卓楠比王宇婕小一岁，两人是拍摄电影《天脉传奇》而相识相恋的。两人同为林俊杰的好友，曾为林俊杰拍摄《大男人小女孩》的MV，只是这段恋情虽逃过了七年之痒但最终还是以分手结束。