在香港影业蓬勃发展的时候，曾出现过很多代表性的人物，而今天我们要提到的这一位，想必很多人也不陌生，那就是曾经名噪一时的万梓良。

1997年，他出演了人生中第一部影视剧《三少爷的剑》从而被观众所认识，随后又演了《古惑仔》，所饰演的将天养更是深入人心，一时间名气大噪，各种影视邀约不断。王晶曾经对他有很高的评价，将他和周润发以及秦沛并称为当时港星演技的前三位，由此可见他当时地位之高。

但是之后的他却频频出演烂片，让人十分失望，有一段时间甚至萌生了做生意的想法，开始跑到内地转战商场。虽然在演戏上，他有极佳的天赋，但是在做生意这一方面，他显然没有那么好的运气。果然，他的生意越做越差赔了不少钱，到最后演戏辛苦赚的那些钱全部付诸东流。无奈之下，他又想到回到娱乐圈，但是圈内更新换代那么快，已经没有他的位置。

在事业上不顺的他，情感上也不是很顺利。他有三段感情，最开始是和邓萃雯。当时邓萃雯还很小，万梓良却到了想要结婚的年龄，两人之间有很大的隔阂，邓萃雯甚至还在公开场合喊万梓良爸爸，这让他难以忍受，最后两个人说拜拜了。

第二段感情是和美女明星恬妞，两个人因戏生情，最后成功步入婚姻的殿堂。当时两个人的婚礼可是轰动一时，主婚人还是万梓良的干爹邵逸夫。当所有人都以为他们会度过一生的时候，两个人在结婚四年后却离婚了，据说是因为当时的万梓良患有抑郁症。

而他的最后一段感情，是和一位小他16岁的空姐，据说那是他的影迷，十分崇拜他。当时大家并不看好这两人，因为年龄差距实在太大。但令人惊讶的是，那位空姐却一直陪在他身边直到今天，也算一段佳话。