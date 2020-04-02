生离死别总是一件让人难过的事，有网友吐槽说感觉有些编剧挺无情的，突然就把角色写死了，让观众们感觉特别难受。电视剧中的一些角色虽然死了，但这些角色却让人印象深刻。下面我们来看看电视剧中死的让人猝不及防的八大角色，哪个角色让你心疼？

1、富察皇后

秦岚真的是很有古典气质的美女，她在《延禧攻略》中演的富察皇后美得让人惊艳。不过剧中富察皇后死得很突然，观众们表示很难过。

2、唐山海

张若昀在谍战剧《麻雀》中的唐山海。剧中唐山海是特工，他因为有人叛变而被抓。唐山海下线的时候，很多观众都哭了。张若昀把这个角色演绎得很好。

3、俞梅

张若昀和李曼合演过谍战剧《黑狐》，李曼在剧中演俞梅。俞梅也是很早就下线了，她的死让男主角悲痛万分。很多网友评论说俞梅竟然没有女主光环。

4、上官海棠

叶璇曾在《天下第一》这部剧中演上官海棠。原著中上官海棠是没有死的，但电视剧中上官海棠却被杀死了。对于这样的结局，观众们表示意难平。

5、江厌离

女演员宣璐在《陈情令》中的师姐江厌离，这个角色得到了很多观众们喜爱。剧中师姐为了保护魏无羡而死，她的死让网友们泪奔。

6、于曼丽

很多网友评论说看《伪装者》的时候，曾以为于曼丽和明台是官配，没想到两人一起经历那么多，于曼丽却在执行任务的时候突然下线了。

7、杨语初

胡冰卿在《热血同行》中演女主角杨初语。但杨初语突然就死了，她是为心上人挡枪而死的。很多网友都说语初死得太突然了，本以为她会有一个好的结局。

8、吴聘