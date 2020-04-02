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《安家》中的美女演员，曾是北京卫视当家花旦，如今36岁婚恋成谜

(2020-04-02 10:34:56)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论
孙俪在《安家》中演女主角房似锦，但房似锦并没有主角光环，她的人生经历让人心疼。孙俪很美，不过《安家》中的多位女配角的颜值也很高。剧中有一件事挺有意思的，翟云霄把假包送给了下属房似锦，而把真包送给了女朋友安丽丽。
《安家》中的美女演员，曾是北京卫视当家花旦，如今36岁婚恋成谜
通过这件事，房似锦对翟云霄有了新的认识。观众们也觉得翟云霄是很有心机的一个人，有观众觉得他追求安丽丽是为了上位。剧中安丽丽可是一位白富美，她的爸爸是公司老总。晨阳在《安家》中演安丽丽。
《安家》中的美女演员，曾是北京卫视当家花旦，如今36岁婚恋成谜
晨阳在剧中的戏份并不多，但是有些观众挺喜欢她的。晨阳挺有气质的，她其实是一位美女主播。晨阳毕业于中国传媒大学，她主持过《北京您早》、《周末喜乐会》等节目。她还曾被称为北京卫视的当家花旦。晨阳还主持过《跨界喜剧王》。
《安家》中的美女演员，曾是北京卫视当家花旦，如今36岁婚恋成谜
晨阳还曾获得过北京电视台观众喜爱的女主持人奖等奖项。虽然不是科班出身的演员，但晨阳读大学的时候就开始演戏了。她读大学时就曾和高圆圆等明星搭过戏。王自健在《安家》中演的王子健这个角色挺讨喜的，晨阳和他合演过电影《发条城市》。
《安家》中的美女演员，曾是北京卫视当家花旦，如今36岁婚恋成谜
晨阳还演过《龙门镖局》、《极品一家人》、《我知道你的秘密》等影视剧。晨阳进入演艺圈以来虽然没能爆红，但近些年她发展得挺不错的。晨阳时常会在微博分享一些工作动态，为了当一名好演员，她还向刘天池老师学习表演。
《安家》中的美女演员，曾是北京卫视当家花旦，如今36岁婚恋成谜
网上有报道称晨阳出生于1984年，也有报道称晨阳疑似低调隐婚了。不过晨阳没有对外官宣过婚讯。晨阳的年龄和婚姻状况都是谜。不管怎样，希望晨阳未来可以发展得更好。你喜欢晨阳吗？

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