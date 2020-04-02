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她28岁演心机女出名，34岁未婚生子，如今44岁气质优雅迷人

(2020-04-02 10:22:54)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

贾静雯是许多网友眼中的古装女神，许多80后有看过她主演的古装剧《至尊红颜》吧？大家还记得剧中的徐盈盈吗？徐盈盈和女主角本是好姐妹，后来她为了上位却背弃了姐妹情谊，因此很多网友吐槽徐盈盈是个心机女。

她28岁演心机女出名，34岁未婚生子，如今44岁气质优雅迷人

杨童舒就是徐盈盈这个角色的扮演者，当年28岁的她也是凭借这个角色成名。杨童舒给人一种温柔如水的感觉。杨童舒的人生经历挺丰富的。她曾主持过节目，美丽大方的她还曾被评选为最美女主播。杨童舒的戏路挺宽的。

她28岁演心机女出名，34岁未婚生子，如今44岁气质优雅迷人

杨童舒演的《汉武大帝》等影视剧挺好看的。杨童舒也是一位低调的好演员，她曾获得过亚洲彩虹奖优秀女主角奖等奖项。进入演艺圈以来，杨童舒和于和伟等多位男星有过合作。曾有人以为她和于和伟是夫妻，但其实不是。

她28岁演心机女出名，34岁未婚生子，如今44岁气质优雅迷人

戏外杨童舒已经升级当妈了，她的儿子已经10岁了。杨童舒在生孩子前，她并没有官宣过她结婚的事情。因此当年很多人都认为她是未婚生子。当年34岁的杨童舒未婚生子的事情也曾引发热议。这件事也对她的个人形象产生了一定影响。

她28岁演心机女出名，34岁未婚生子，如今44岁气质优雅迷人

很多网友都想知道杨童舒儿子的父亲是谁，但这么多年过去了，杨童舒依然没有公开孩子父亲的身份。网上有报道称她其实隐婚了，不过她不想公开她老公的身份。不过杨童舒方面没回应过这些传言。

她28岁演心机女出名，34岁未婚生子，如今44岁气质优雅迷人

如今44岁的杨童舒依然优雅美丽，她时常也会在微博晒出美照。杨童舒的衣品也很好。你喜欢杨童舒吗？

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