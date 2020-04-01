2003年的4月1日是个令无数粉丝都非常心痛的日子。因为在那一年的那一天，粉丝心中的男神，风华绝代的张国荣给所有人开了一个永远无法挽回的“玩笑”，他的纵身一跃解脱了自己，却令无数爱他的人痛断肝肠。如今又到4月1日了，是张国荣逝世17周年的纪念日，很多明星和粉丝都在怀念他。下面就来带大家盘点一下关于张国荣的十大往事，哪个最让人难忘？

1、为梳头女子出头

拍《霸王别姬》时，剧组来了一个女子，负责给演员梳头，她的丈夫也在，某天为一小事，夫妻吵架，男人动手打了女人。这事，全剧组人都装着看不见，可张国荣看见了，他顿了顿说了一句：“导演，停一下。”然后又把那女人叫过来，直接对着男人说：“任何人都不能打女人的。”

2、陪患癌歌迷走过最后时光

1988年，一位19岁香港男生患了末期骨癌。有一天，听着“不羁的风”的他对护士说希望见到张国荣。不久后，张国荣来到医院看望了这位男生。当时张国荣有空档便打电话给他。通话仅仅维持了6日，男生就离开人世。后来，张国荣在他的丧礼悄悄送上鲜花致意。

3、关照新人赵文卓

当年初出茅庐的赵文卓和哥哥合演了电影《家徒四壁》。在某次主创接受采访时，还未成名的赵文卓默默的躲到一边。而张国荣却对他说：过来站到我旁边。这样赵文卓才有了露脸的机会。不仅如此，张国荣私下里也十分关照还是新人的赵文卓。拍戏时还亲自教他如何演戏，一遍一遍与他对戏练习。

4、给张卫健介绍工作

张卫健也受过张国荣的帮助。据说当年他在酒吧唱歌时被老板辞退，走投无路之下给张国荣打电话求助。张国荣就把他介绍给了自己的一个好朋友，并说这是自己的表弟。后来外界一度传说张国荣与张卫健是表兄弟关系就是由此而来，其实两人并没有亲戚关系。

5、调解张曼玉与钟楚红的矛盾

他和钟楚红也曾经是非常要好的朋友，在1989年《日落巴黎》这场戏中，张曼玉、钟楚红与他搭档，演了一出两个女孩争夺一个男人的故事。而钟楚红和张曼玉由于媒体炒作的缘故，被渲染成私交不好，互相争风吃醋。这又是叶倩文与张国荣从中调停，两人的误会才得以平息。

6、劝陈奕迅不要抽烟

在陈奕迅刚出道的时候他还是一个新人，那个时候的她一个人躲在角落里抽烟，但那个时候的张国荣，其实也已经是“天皇巨星”了，就是这么两个相差很大，并且感觉这辈子都不会有交集的人搭上话了。当时张国荣走到陈奕迅的面前对他说：“我听过你的歌，你的嗓子那么好，不要抽”。正是因为张国荣的这一句话，所以陈奕迅就把烟给戒了。

7、一元片酬拍电影

当初拍摄《流星雨》电影时，却在选角阶段便遇到问题，电影预算很少，需要演员不计片酬出演，当张之亮谈到钱的问题时，不少名演员都委婉拒绝了，张国荣却很喜欢这个剧本，并且只象征性地收了一元片酬，张之亮大为感动，将张国荣列为与他一起的电影出品人，这并不只是挂名，选角、分镜、剧本，张国荣都参与其中。

8、带头捐款一百万

张国荣于其演唱会期间在红馆门外设置募捐摊位，只要捐赠港币一百元或以上即可获赠一套心意卡。他说：“”我会带头做个榜样，所以我首先以自己名义捐了一百万给香港儿童癌病基金。“”演唱会期间，一共募捐到八十余万，张国荣与朋友添上十余万，又凑足了一百万捐予癌症基金。

9、大胆穿裙装表演

张国荣勇于打破性别界限着裙表演，走得很前卫，虽然引来设计师邓达智等人批评，但他没有介意。其时尚之道是“人弃我取，人取我与”，越是当红的牌子就不用。所以他本身志愿是做时装设计师，他本人也十分有设计感。

10、与唐鹤德街头牵手