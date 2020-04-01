娱乐圈有这样一类明星，他们颜值高，演技也不错，经常出现在各种影视剧当中，观众们很是眼熟。但这些明星就是没什么名气，大家也很难记住他们的名字。演员穆婷婷就是这样的演员之一。

穆婷婷毕业于北京电影学院，还在这里拿到了硕士学位，妥妥的学霸一枚。可以说她是科班出身，专业能力还是很强的，另外穆婷婷的颜值也非常高，尤其适合古装扮相，所以从一出道便开始出演各种古装美女。

2007年穆婷婷在古装剧《楚留香传奇》中出演了一位配角叫做柳无眉。这部剧当时聚集了诸多的美女，但穆婷婷凭借角色的优势以及自己颜值演技的出众在这部剧中大放光芒。这部剧让她在圈内崭露头角。

本以为这位娱乐圈新人的发展之路会十分顺畅，很快就能走红。但是在这之后的穆婷婷似乎没有太过惊艳的角色。与很多演员相比她运气要好的多，因为她的名气不算太大，但是可以在很多影视剧中出演主角。可即便这样，她依旧没能红起来。

不少女明星靠着绯闻也能领一波热度，穆婷婷曾经与香港演员陈浩民和陈键锋传过绯闻，但似乎也没有靠这些绯闻引来太多的关注，而且现在的她感情世界依旧是个谜。

很多人认为穆婷婷之所以没能走红是因为一直在拍雷剧，《天天有喜》、《刘海戏金蟾》等一系列的古装剧都被网友们评为雷剧，出演这样的雷剧演员最多在观众们面前混个脸熟，想要成名却是十分的困难。而在那些相对不错的影视剧当中，穆婷婷很难拿到主角的资源，自然关注度不算高，走红的机率更不大。

虽然一直没能红起来，但是穆婷婷在圈内是一直不愁没戏拍的。近期，她主演的电视剧《十年阳光十年华》即将开播。不知道这部剧会不会大爆。这样一位有颜值有演技的演员还是有机会大红大紫的。