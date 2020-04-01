娱乐圈中多位男星曾离过婚，吴奇隆就是二婚娶的刘诗诗。张国立夫妇是娱乐圈中的模范夫妻，他们曾上过综艺节目《幸福三重奏》。很多网友说张国立夫妇的性格是互补的，张国立比较内敛，而邓婕比较开朗。其实邓婕是张国立的第二任妻子。

邓婕比张国立小2岁。张国立头婚娶的是罗春秀，后来两人在1988年离婚。罗春秀也是一位文艺工作者，她曾是话剧演员，还演过一些影视剧。张国立和邓婕虽然结婚多年，但没生有孩子。张默是张国立和前妻所生的孩子。

作为一位星二代，张默的起点并不差，他演过《少年大钦差》、《让子弹飞》等影视剧。张默还获得过年度最佳新人奖等奖项。张国立也曾力捧儿子。但张默却因为吸毒打人事件而导致形象大跌。很多网友吐槽说张默是一位不让父亲省心的星二代。

女星童瑶凭借《如懿传》、《大江大河》等影视剧走红了，张默和她交往过。张默暴打童瑶的事情曾引发热议。去年童瑶已经结婚了。张默还和牛萌萌等美女演员谈过恋爱。如今37岁的张默还未婚。据报道，邓婕和张国立领养有孩子。

邓婕和张国立合演的《康熙微服私访记》很经典。近日，网上传出了该剧剧组重聚的视频，张国立夫妇的豪宅也因此被曝光。据报道，张国立的豪宅位于中心地段，配套设施很好。张国立夫妇的豪宅的价格被曝高达1.5亿。