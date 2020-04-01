很多网友评论说《安家》这部剧比预想中要好看很多，这部剧中的很多情节给人感觉很真实。郭涛和胡可竟然在这部剧中演起了夫妻，郭涛在《父母爱情》中演的好男人江德福让人印象深刻，但他这次在《安家》中演的阚先生却出轨了。

很多网友评论说心疼胡可演的阚太太。阚太太虽然是一位阔太，但她为婚姻付出了很多，甚至可以说是失去了自我。看到阚太太勇敢提出离婚，网友们甚至拍手称快。有网友吐槽说感觉胡可老了，但据报道，胡可为了演好这个角色甚至素颜出镜。

44岁的胡可也是凭借《安家》翻红了。胡可曾是一位主持人，她26岁才进入演艺圈，不过她第一次演电影就在北京大学生电影节上获得了最佳女主角奖。由此可见胡可还是挺有表演天赋的。近些年胡可参演了多部热播剧，比如《如懿传》和《扶摇》。

不同于阚太太辛苦陪老公创业却惨遭背叛，戏外胡可有一个幸福的家庭。胡可和她的老公沙溢可是娱乐圈中的模范夫妻。胡可是在36岁那年嫁给沙溢的，沙溢比老婆大2岁。沙溢就是《小欢喜》中英子爸爸的扮演者。

胡可婚后生有两个儿子，沙溢父子还上过综艺节目《爸爸去哪儿》。胡可的大儿子安吉已经8岁了。沙溢夫妇还上过央视春晚。沙溢在 2020年央视春晚上和张若昀等人合演了小品《风雪饺子情》。胡可有时也会在微博晒晒老公和孩子。

前段时间，胡可还晒出了她老公做的晚餐。沙溢和胡可结婚9年了，但他们依然恩爱。胡可曾在赵薇版《京华烟云》中演过牛素云，大家还记得这个角色吗？你最喜欢胡可演过的哪个角色呢？