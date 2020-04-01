早期香港电影最辉煌的时候，捧红了许多知名的影星，很多人到现在都还活跃在大众的视线中，像张国荣、周星驰、周润发等等。实际上当时还有许多演技精湛的黄金配角，却很少人知道，张达明就是其中的一个。

1991年，他出演了《笑星撞地球》从此开始了他的演艺生涯，后来又多次出演星爷的电影，虽然都不是主演，但是所饰演的角色都很出彩，例如《大内密探零零发》。而由他担当主演的《状王宋世杰是》收视也是非常好，创造了当时的收视奇迹。

但是当时处于事业火热时期的他，在那之后却渐渐消失在了大众的视线，从此没有了声音。直到近年，听了张达明的讲诉，大家才知道原来在2011年时候，他曾得了咽喉癌。当时治疗的时候，又不小心金属中毒，使身体更加糟糕，之后就一直在治疗。这一场重病不仅带走了他的健康，也带走了他的大好前程和婚姻。

在张达明身患重病的时候，妻子是一直陪伴在他的身边和他一起战胜病魔，甚至也做好了最坏的打算。两个人相爱了很多年，还有一对可爱的儿女，但是在张达明成功战胜病痛后，妻子却和他离婚了。对于原因，张达明也没有具体的说明，只是说为了更好的生活。但是在他最艰难的时候，他的妻子没有离开他，也算是仁至义尽。

如今抗癌成功的他又回到了大众的视线，但是境况却有点凄惨。当初因为抗癌金属中毒，后面金属排完之后也是留下了很多的后遗症。现在的他双腿会突然麻痹，腿部的肌肉也开始萎缩，最糟糕的情况是未来有可能还会脑生肿瘤。