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盘点娱乐圈八位高颜值单眼皮美女明星，看看谁最迷人？

(2020-04-01 09:20:21)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

美是多样的，如今很多女孩子以双眼皮为美，其实单眼皮的女生也很有魅力。其实，娱乐圈中有些当红女星就是单眼皮美女。下面我们来盘点娱乐圈八位高颜值单眼皮美女明星，看看谁最迷人？

 

颜值高的单眼皮女星排行榜，吴倩莲第八，周冬雨第二，第一是谁？

 

1、刘雯

 

 

近日，刘雯被传疑似和男星陈伟霆在交往。不过刘雯方面说传言并不属实。超模刘雯长着一张高级脸。曾有网友评论说刘雯的五官不算太精致，但她却很耐看。

 

颜值高的单眼皮女星排行榜，吴倩莲第八，周冬雨第二，第一是谁？

 

2、周冬雨

 

 

说起单眼皮美女，很多网友都会想到周冬雨吧？周冬雨并不是那种第一眼就让人觉得惊艳的美女，但她靠演技和作品赢得了大众对她的喜爱。

 

颜值高的单眼皮女星排行榜，吴倩莲第八，周冬雨第二，第一是谁？

 

3、金高银

 

 

《鬼怪》这部剧捧红了金高银。单眼皮的金高银很有辨识度，她给人感觉很可爱，很舒服。有网友评论说看了金高银才知道原来单眼皮女生也这么有魅力。

 

颜值高的单眼皮女星排行榜，吴倩莲第八，周冬雨第二，第一是谁？

 

4、奚梦瑶

 

 

网上有报道称奚梦瑶也是单眼皮美女。如今奚梦瑶已经当妈了，很多网友觉得她是母凭子贵。奚梦瑶和何猷君虽然还没办婚礼，但两人的感情挺好的。

 

颜值高的单眼皮女星排行榜，吴倩莲第八，周冬雨第二，第一是谁？

 

5、张瑶

 

 

单眼皮美女演员张瑶曾在赵薇执导的电影《致我们终将逝去的青春》中的黎维娟，她还演过《守婚如玉》、《新世界》等影视剧。

 

颜值高的单眼皮女星排行榜，吴倩莲第八，周冬雨第二，第一是谁？

 

6、雎晓雯

 

 

80后美女雎晓雯可是一位超模，她拥有一双美丽的大长腿。雎晓雯的美是独特的，有网友说她给人一种高级感，有网友说她看上去很冷艳。

 

颜值高的单眼皮女星排行榜，吴倩莲第八，周冬雨第二，第一是谁？

 

7、Yamy

 

 

火箭少女Yamy也是一位单眼皮美女，不过很多网友觉得她很有味道，她也被网友们称为宝藏女孩。还有许多网友觉得Yamy很酷。

 

颜值高的单眼皮女星排行榜，吴倩莲第八，周冬雨第二，第一是谁？

 

8、吴倩莲

 

 

吴倩莲已经淡出演艺圈很多年了，她虽然是单眼皮，但她却美得让人惊艳。吴倩莲曾获得过香港电影金像奖最佳女主角奖等奖项，她是一位很优秀的演员。

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