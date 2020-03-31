谢君豪，相信不少人都不会陌生，近几年的不少的影视剧中都有他的身影，不过大部分时间他都是在出演配角。在很多人的印象中谢君豪不过是来自香港演艺圈的一位金牌绿叶。但其实他曾经是拿过金马影帝的演员，实力绝对不俗。

近日，已经57岁的谢君豪在微博上晒出了自己的自拍照，头发有些花白，看起来已经不是那么年轻帅气了。但当年的谢君豪也是妥妥的小鲜肉一枚，颜值还是很能打的。谢君豪从小便对演戏很感兴趣，也因为如此他长大后报考了演艺学院开始学习表演。不管是舞台剧还是电视剧亦或是电影，年轻的谢君豪都有涉猎。

1997年谢君豪主演的电影《南海十三郎》上映，这部电影上映之后口碑很好。谢君豪也因为在这部电影中的精彩演出，拿下了金马影帝的桂冠。当时与他一起角逐影帝的还有张国荣等一大批实力派演员。谢君豪能够脱颖而出，实属不易。

随着大陆影视剧市场的繁荣，谢君豪开始进军内地娱乐圈，出演了众多的影视剧角色，比如说大家最为熟悉的《仙剑奇侠传》中的酒剑仙等等。

谢君豪在某次拍戏之时，所在剧组突发火灾，为了救一位小演员，谢君豪被烧伤差点毁容。恢复之后他继续拍戏，并没有将这件事放在心上，更没有利用这件事来进行炒作。