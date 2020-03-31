有网友觉得台湾偶像剧没落了，但台湾一些电视剧还是挺好看的，《意难忘》等台湾电视剧都曾在内地播出。还记得古装剧《怀玉公主》吗？这部剧中的男女主角都不怎么红了，演怀玉公主的郑家榆已经48岁了，但她还未婚。

《怀玉公主》中的建宁公主戏外倒是已经结婚了。张凤书就是这个角色的扮演者，她堪称是剧中嫁得最好的美女演员了。张凤书不仅是美女，而且她还是才女。张凤书长得有些神似女星林青霞，因此她曾被称为林青霞二代。

《意难忘》这部剧是张凤书的经典代表作，这部剧虽然长，但它播出后曾取得很高的收视率。张凤书也曾被称为台湾电视剧一姐。后来张凤书在当红的时候嫁人了。她的老公是富豪叶国一的外甥。

张凤书和她老公可以说是郎才女貌。据报道，张凤书和她老公王胧贤是经朋友介绍认识的，两人恋爱两年多才结婚。网上有报道称张凤书的老公是一位室内设计师。张凤书婚后的生活过得很富足。

张凤书婚后生有一个儿子。但是她结婚生子后就慢慢淡出演艺圈了，她很爱她的儿子。张凤书很久没拍戏了，很多观众表示想念她。她只是偶尔上下综艺节目。如今48岁的张凤书依然优雅美丽。

张凤书时常更新微博，她有时会晒美食，有时会晒晒儿子。张凤书喜欢旅游，去年底的时候她还开始学画油画。如今张凤书虽然不红，但她过得很幸福。很多网友都说她是一位好妈妈。你还记得美女演员张凤书吗？