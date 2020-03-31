关之琳祖籍是辽宁沈阳，她的父亲和母亲都是演员，这很大程度上影响了关之琳进入演艺圈的时间。关之琳小的时候就长得非常可爱，中学的时候更是出落得水灵灵，凭借出色的外形中学毕业之后关之琳就加入了丽的电视。

19岁的关之琳搭档张国荣和莫少聪共同主演电视剧《甜甜廿四味》，这是她的首部电视剧作品。20岁的时候关之琳搭档周润发和柯俊雄联袂主演的惊悚电影《猎头》，这是她的电影处女作。

关之琳进入演艺圈的起点还是很好的，一出道便是主演角色。之后她演过《整蛊专家》中的程乐儿，《黄飞鸿之一壮志凌云》中美艳的十三姨，《新仙鹤神针》中的蓝小蝶，《冒险王》里的特务加美子等角色，演绎得都很好。

关之琳五官精致，浓眉大眼，复古的风韵，她曾被美国杂志《PEOPLE》评选为全球50位最美丽的名人。长相漂亮的姑娘从不缺乏追求者，关之琳的恋情非常多。关之琳18岁的时候就开始谈恋爱了，她与皮草商人文彼得交往，但交往时间不长因关之琳移情而分手了。

两年后，20岁的关之琳相识了比她大18岁的金融贸易公司老板王国旌，这段恋情遭到了关之琳父亲强烈的反对，谁也不希望自己的女儿嫁一个近乎差两轮的男子，但最终还是妥协了。关之琳欢喜地嫁给了王国旌，婚后退出了演艺圈当起了全职太太。

虽然关之琳做好了为人妻的准备，可王国旌并没有做好为人丈夫的准备，婚后花天酒地暧昧移情，最终这段婚姻不过半年便以离婚告终。离婚后关之琳被曝与地产大亨马清伟在一起，后又被曝与富商刘銮雄同游。

经历了一段失败的婚姻，关之琳对感情也谨慎了一点。2007年的时候她被爆出与台湾富商陈泰铭在一起，直到2012年关之琳在微博晒出了两人的亲密照承认了两人交往的消息。两年后便传出陈泰铭求婚成功的消息，本以为这段近乎七年的恋情会有很完美的结果，谁能想到在2015的时候关之琳自曝与陈泰铭已离婚。

如今关之琳已经58岁了，岁月终还是刻画了她，也终蹉跎了她的感情。自上一段恋情结束之后便很久没有传出新的恋情，大概分分合合的感情太消磨了。最近关之琳很享受自己的单身生活，时不时牵着狗狗和司机在公园散步，非常悠闲。