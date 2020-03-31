香港男星陈伟霆在内地的人气很高，陈伟霆人很好，他也是很多女生心目中的理想型。陈伟霆已经34岁了，他和著名演员杨颖谈过恋爱。近两年陈伟霆并没有公开承认的恋情。近日，陈伟霆却因为绯闻恋情上热搜了。下面我们来盘点曾与陈伟霆传绯闻的5大美女明星，看看谁最般配？

1、刘雯

近日，刘雯和陈伟霆双双上热搜了。刘雯和陈伟霆被传疑似在交往。刘雯虽然和崔始源组过cp，但她曾在节目中自曝说没谈过恋爱。刘雯和陈伟霆在工作上有过合作，两人看上去很般配。但刘雯方面辟谣称传言是假的。

2、迪丽热巴

迪丽热巴也是陈伟霆的绯闻女友，两人合演过《古剑奇谭》。媒体曾报道过迪丽热巴和陈伟霆的绯闻。很多网友觉得他们很般配。不过两人并没发展成情侣。迪丽热巴被指疑似在和男星黄景瑜交往。

3、阿sa

陈伟霆和阿sa真的交往过，那时陈伟霆的名气没阿sa大，两人曾被指是女强男弱。后陈伟霆和阿sa分了手后，曾被传疑似复合。如今阿sa在和一位富二代在交往。

4、钟楚曦

钟楚曦也是长着一张高级脸，她的身材也很好。陈伟霆和钟楚曦在电影中组过cp，很多人都说钟楚曦性感，陈伟霆帅气，他们的cp组合很养眼。曾有网友以为两人会因戏生情呢。

5、赵丽颖