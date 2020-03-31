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刘雯否认与陈伟霆恋情！揭秘34岁陈伟霆的五段绯闻情史

(2020-03-31 10:37:24)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

香港男星陈伟霆在内地的人气很高，陈伟霆人很好，他也是很多女生心目中的理想型。陈伟霆已经34岁了，他和著名演员杨颖谈过恋爱。近两年陈伟霆并没有公开承认的恋情。近日，陈伟霆却因为绯闻恋情上热搜了。下面我们来盘点曾与陈伟霆传绯闻的5大美女明星，看看谁最般配？

 

刘雯否认与陈伟霆恋情！揭秘34岁陈伟霆的五段绯闻情史

 

1、刘雯

 

 

近日，刘雯和陈伟霆双双上热搜了。刘雯和陈伟霆被传疑似在交往。刘雯虽然和崔始源组过cp，但她曾在节目中自曝说没谈过恋爱。刘雯和陈伟霆在工作上有过合作，两人看上去很般配。但刘雯方面辟谣称传言是假的。

 

刘雯否认与陈伟霆恋情！揭秘34岁陈伟霆的五段绯闻情史

 

2、迪丽热巴

 

 

迪丽热巴也是陈伟霆的绯闻女友，两人合演过《古剑奇谭》。媒体曾报道过迪丽热巴和陈伟霆的绯闻。很多网友觉得他们很般配。不过两人并没发展成情侣。迪丽热巴被指疑似在和男星黄景瑜交往。

 

刘雯否认与陈伟霆恋情！揭秘34岁陈伟霆的五段绯闻情史

 

3、阿sa

 

 

陈伟霆和阿sa真的交往过，那时陈伟霆的名气没阿sa大，两人曾被指是女强男弱。后陈伟霆和阿sa分了手后，曾被传疑似复合。如今阿sa在和一位富二代在交往。

 

刘雯否认与陈伟霆恋情！揭秘34岁陈伟霆的五段绯闻情史

 

4、钟楚曦

 

 

钟楚曦也是长着一张高级脸，她的身材也很好。陈伟霆和钟楚曦在电影中组过cp，很多人都说钟楚曦性感，陈伟霆帅气，他们的cp组合很养眼。曾有网友以为两人会因戏生情呢。

 

刘雯否认与陈伟霆恋情！揭秘34岁陈伟霆的五段绯闻情史

 

5、赵丽颖

 

 

赵丽颖如今已是人妻了，她曾在《老九门》中和陈伟霆组过cp。很多观众觉得陈伟霆和赵丽颖很有cp感。两人还一起上过综艺节目。哪天陈伟霆真的官宣恋情，估计很多迷妹会伤心吧！

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