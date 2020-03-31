在已收官的热播剧《安家》里面，有很多演员的精湛演技都受到了观众们的称赞，不说孙俪和罗晋以及张萌等演技派演员，里面也是拥有很多的老戏骨的。而也有一些年轻演员凭借自己的演技演出了角色的独特性。今天要说的就是《安家》里面的瓜哥扮演者王艺哲。

在《安家》里面，王艺哲扮演的瓜哥，经营自己的酒馆，外表霸气，独当一面，但骨子里却也是个会害怕的“小女生”。在瓜哥面对对家庭不负责任的阚老板时显露的敌意以及正义感，让我们发现这个女孩其实三观很正，而通过相亲会，我们意外发现瓜哥与985的感情线。王艺哲将一个喜欢打游戏而且性格大大咧咧的假小子扮演得十分入神。

而现实中王艺哲可不是一个假小子哦，不仅五官精致，而且身材也让人非常羡慕，尤其是腿又细又长，实在是很多女孩子心目中的完美身材。外形甜美娇小的她却有着十足的爆发力，被赞为天生的演员胚子。

作为一名95后女演员，她的戏龄可以说是不长，在2015年出演个人首部网络剧《会痛的17岁》而正式出道。虽然如此，她的演技也是十分在线的，这和她的家庭有很大的关系。是《印象的翅膀》中安琪，是《凉生，我们可不可以不忧伤》中的为爱付出有些神经质的女孩八宝，也是电影《大天蓬》中爱憎分明的宝儿。

据说王艺哲的妈妈会每次给自己的女儿总结经验，分析她哪里表现得好，有这样的妈妈，怪不得王艺哲的戏龄短但是演技也不逊色。而且从小妈妈就开始让她学习一些才艺，比如声乐、钢琴以及舞蹈等等，还曾经在11岁的时候参加过《周末音乐快递》，获得不错的成绩。

如今25岁的王艺哲在《安家》里面的表演也让很多观众眼前一亮，期待她以后更出色的表现。