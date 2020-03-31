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盘点八大美女明星的湿发背头造型，看看谁最迷人？

(2020-03-31 09:24:37)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

有这样一句话说：女生要是帅起来就没男生什么事了。换个造型就能变成另一种风格，穿上小裙子就是文静的乖乖女，穿上皮衣就是酷酷的女汉子，换个发型也能改变一个人的风格，看惯了卷发和直发，湿发背头的造型更加特别和吸引人眼球，下面大家一起来盘点八大女星的湿发背头造型，看看谁最迷人？

女星湿发背头造型排行榜，古力娜扎第六，张雪迎第二，第一是谁？

1、刘雯

超模刘雯的气质真的无可挑剔，最近她上传了一组湿发背头的造型，真的又飒又A，身穿红色仙鹤印花的衬衫，帅气中还带有文艺复古的感觉，连女生看到都要爱上她了！

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2、张雪迎

张雪迎平时的打扮就比较休闲少女风，在为一个杂志拍片的时候，她将头发梳成背头，穿着拼接牛仔外套，既有青春少女的叛逆，也有成熟女人的大气，和她往常的风格完全不一样。

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3、杨颖

Angelababy也很少有这么酷的造型，平时她是比较甜美优雅的，但是换个背头的造型立马酷起来了，就像电视剧中“黑化”的女主角，光是眼神就能杀掉一片人。

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4、刘诗诗

刘诗诗是圈内出了名的天鹅颈，她给人一直都是很温柔的感觉，就算是留着湿发背头的造型也依然可以有着知性温婉的气质，原来这种头型与裙子也是那么的相配。

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5、秦岚

戏里与戏外秦岚都是给人一种知性端庄大方的感觉，湿发背头造型配上酒红色的皮衣，更加有女人味了，还是那种有气质和内涵的成功女人。

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6、古力娜扎

娜扎的颜值决定了她穿什么衣服都好看，她平时也是甜美的风格，她的湿发造型可以说是性感至极，湿发配红唇再加上皮衣，真的不要太迷人！

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7、奚梦瑶

奚梦瑶曾经在时装周上也有着这样的造型，她这个可以说是典型的背头，脸部轮廓全都显现了出来，这样的发型如果没有颜值支撑，一般人真的不敢尝试啊，整个屏幕洋溢满满的高级感！

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8、Yamy

女团火箭少女101中的队长Yamy一直都是酷酷的风格，如今也有些向性感的方向发展，短发的她留着湿发背头的造型，真的不能再帅了，女孩子的造型真的有一千种可能！看了这些女星的湿发背头造型，你觉得谁最迷人呢？

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