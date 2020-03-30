男星古巨基已经升级当爸了。近日，又一位男星官宣了老婆怀孕的喜讯。柯有伦发文说家里将在夏天迎来一位新成员，他还晒出了B超照。从柯有伦脸上洋溢的笑容可以感到他的喜悦之情。柯有伦准备当爸了，他也因此上了热搜。

柯有伦去年3月份才办的婚礼，结婚才一周年，他的老婆就怀孕了。网友们纷纷表示恭喜柯有伦夫妇。柯有伦也是一位星二代，他的父亲是已故男星柯受良。柯受良已经去世16年了。柯受良生前很爱儿子柯有伦。

柯受良性格豪爽，他在娱乐圈中的人缘很好。柯有伦是知名男星周杰伦的师弟。柯有伦为《求婚事务所》等偶像剧演唱过主题曲，他还曾获得过最有潜力新人奖。柯有伦还演过《天台爱情》、《阿飞》等影视剧。

不过柯有伦进入演艺圈以来，并没能爆红。女星陈妍希表示想生二胎。而据报道，柯有伦曾和陈妍希交往过，柯有伦比陈妍希大2岁。如今柯有伦和陈妍希都有了各自的家庭，两人过得也都很幸福。

柯有伦结婚的时候，张学友、陈小春等明星都有去捧场。他的婚礼可以说是星光熠熠。柯有伦的老婆是一位圈外美女。柯有伦夫妇挺般配的，两人在婚前已经交往了两年多了。