多位歌手因为上综艺节目《天赐的声音》而再度受到关注，美女歌手刘惜君参加了这档节目后曾上热搜。近日，又一位美女歌手因为上《天赐的声音》翻红了，她就是阿朵。阿朵和汪小敏在节目中演唱了《身骑白马》这首歌曲。

很多网友评论说阿朵的唱功真的是好。阿朵曾被称为性感天后，她是一位湖南美女。阿朵曾参加过全国青年歌手电视大赛。进入演艺圈后，阿朵不仅发行过专辑，而且她还参演了《熊猫大侠》、《娱乐没有圈》等影视剧。

阿朵获得过年度创新音乐人奖等奖项。阿朵不仅上过央视元宵晚会，她还上过央视春晚。阿朵还上过一些综艺节目，她曾参加《舞林大会》，并且获得了亚军。阿朵真的是很有魅力的女歌手，她的美很有辨识度。

看过《我家小两口》的网友都知道高晓松的前妻夕又米是女星郭碧婷的闺蜜。其实阿朵也是知名音乐人高晓松的前任，只不过她是高晓松的前女友。网上有报道称高晓松和阿朵谈过恋爱。外界认为阿朵的走红离不开高晓松的力捧。据报道，高晓松是阿朵的恩师，他曾为阿朵写歌。

高晓松比阿朵大11岁，阿朵曾在受访时表示高晓松在她追求音乐梦想的道路上给了她很多帮助。很多人说阿朵长得有些神似女星陈好，陈好被称为万人 迷，而阿朵也是相当性感美艳。看到她重返舞台，粉丝表示很开心。