最近，各式各样的电视剧是层出不穷，一部接一部的定档播出，让观众们十分满意。而随着时间的流逝，不知不觉2020年的4月份也即将到来了，又有许多剧都将在这个月火热播出，观众们更是期待满满。那么接下来，就让我们来盘点下2020年4月即将热播的八部电视剧，你最期待哪一部？

1、《成化十四年》

改编自梦溪石同名小说，由成龙监制，官鸿、傅孟柏主演的明朝轻喜剧《成化十四年》定档4月1日播出。该剧讲述了大明成化十四年间发生的一段传奇故事，备受粉丝期待。

2、《致我们甜甜的小美满》

作为赵乾乾“致我们”系列的第三部，《致我们甜甜的小美满》选择了创作少女刘人语和新晋小生龚俊来共同演绎这段甜甜的青春校园剧，两人颜值都很高，cp感也很强，十分令人期待了。

3、《掌中之物》

《掌中之物》这部剧也算是未播先火，一经开拍就备受大众关注。它根据鲜橙的同名小说改编，书粉众多，而所选演员们的形象也十分贴近原著，想必剧情也会十分精彩。

4、《鬼吹灯之龙岭迷窟》

改编自天下霸唱的同名小说，“鬼吹灯”系列的第二部《鬼吹灯之龙岭迷窟》也于此前官宣定档4月1号播出。剧里潘粤明、姜超、张雨绮饰演的角色组成全新的“铁三角”，集结进行探险之旅，让人倍感期待。

5、《我成了他的班主任》

《我成了他的班主任》是由陈怡馨、卢东旭主演的青春甜宠校园剧，定档于4月2日播出。虽然两位主演的人气不算太高，但该剧具体如何还是要等到播出后才能知晓，说不定会是一部高口碑新剧呢。

6、《琉璃美人煞》

倘若你是古装剧爱好者，那你一定不能错过这部《琉璃美人煞》。这部由成毅、袁冰妍主演的古装仙侠剧，不仅服化道精美，剧情也是十分的精彩绝伦，相信会给观众们带来惊喜的。

7、《我好喜欢你》

这部《我好喜欢你》也可以算是备受期待的电视剧之一了，它是《新流星花园》的女主沈月和旧版《流星花园》的男主言承旭合作拍摄的，原先剧名叫《交换吧，运气》，后来不知为何改了名字，可依旧很好听。

8、《秋蝉》

此前，任嘉伦凭借《锦衣之下》中腹黑高冷的“陆绎”一角成为新晋流量，如今他穿上军装，又将在电视剧《秋蝉》中带给观众一个深入人心的角色，让我们拭目以待吧。



