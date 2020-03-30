近日，女星张茜晒出了她的一段视频。很多网友看了视频后评论说，张茜好美啊！她看上去好年轻。但其实张茜已经46岁了。还有一些网友评论说，张茜的状态这么好，说明她生活得很幸福。张茜和她的老公张卫健也是娱乐圈中的模范夫妻。

说起张卫健，很多网友对他并不陌生吧？张卫健和谢霆锋合演过《小鱼儿与花无缺》，和李冰冰合演过《机灵小不懂》。张卫健主演的《少年张三丰》等电视剧都曾取得过较高的收视率。张卫健和张茜也是因戏相识的。

张茜是很有气质的美女，她出身名门，家里人曾希望她做一位大家闺秀。张茜多才多艺，她还当过主持人。张茜还是一位珠宝鉴定师。张茜曾在《雪花女神龙》中演沈冰心，在《仙剑奇侠传》中演彩依。她还演过《宫锁沉香》等影视剧。

张茜的演技其实蛮不错的。张卫健比他的爱妻张茜大9岁，他和男星谢霆锋是好友。张卫健夫妇的爱情故事很浪漫。他们相恋10年才结婚。当年李静曾在他们的婚礼上担任主持人。谢霆锋的妈妈也曾参加他们的婚礼。

张卫健夫妇还曾上过央视春晚，但让人感到遗憾的是他们结婚13年却没生有孩子。张茜有过流产经历，她还因此得过抑郁症。张茜也曾因此而淡出过演艺圈。张卫健夫妇携手走过人生的低谷，如今55岁的张卫健也没有当年红了。

如今46岁的张茜虽然不红，但她和她老公的感情很好。有时张茜也会在微博晒晒老公。近段时间以来，张卫健也有更新微博，他很热心公益事业。希望张卫健夫妇的生活可以一如既往的幸福甜美。你看过张茜演的电视剧吗？



