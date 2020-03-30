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《安家》中的美女演员，长相标致气质温婉，如今49岁婚姻很幸福

(2020-03-30 10:01:00)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

由孙俪和罗晋等人主演的现实主义都市剧《安家》正在热播，相信好多人都追了，不知道大家对剧中街道居委会主任，风风火火的热心肠，一句一句地道上海话的王阿姨有没有印象。

《安家》中的美女演员，长相标致气质温婉，如今49岁婚姻很幸福

王阿姨的饰演者是钱洁，钱洁说那一口的上海话是她特意设计的，为了给角色增加亮点，所以一句一句去学了上海话，不可置否，王阿姨这个角色确实更加生动了。其实，钱洁进入演艺圈的机缘非常偶然。

《安家》中的美女演员，长相标致气质温婉，如今49岁婚姻很幸福

在她临近毕业时候，保定市话剧团排演话剧《大潮中的漩涡》时，一时间找不到合适的演员，恰巧有个认识钱洁的内部人员角色，钱洁的气质形象和角色匹配便推荐了她，于是对演戏似懂非懂的她从此就踏上了演艺之路。

《安家》中的美女演员，长相标致气质温婉，如今49岁婚姻很幸福

钱洁曾在《警察世家》中饰演为爱苦等一生的肖文革，在《越走越好》中饰演神经质女诗人梁梦琳，在《选妃记》中饰演刁蛮泼辣的赌婆凤姑。钱洁演绎过很多风格迥异的角色，角色可塑性很强。

《安家》中的美女演员，长相标致气质温婉，如今49岁婚姻很幸福

近几年她的作品也很多，她在医疗行业剧《产科医生》中饰演产科一把刀魏丽丽，钱洁凭借这个角色获得了第3届亚洲彩虹奖最佳电视剧女配角奖提名。

《安家》中的美女演员，长相标致气质温婉，如今49岁婚姻很幸福

她还在《大江大河》中饰演勤劳朴实的宋妈妈，在都市情感励志剧《只为遇见你》中饰演智商只有六岁的妈妈潘悦。钱洁对于她饰演的角色，都琢磨了很多，希望能给角色增加一些亮点，使得角色更加生动。

《安家》中的美女演员，长相标致气质温婉，如今49岁婚姻很幸福

钱洁长得很漂亮，尤其长发的时候气质很温婉。钱洁结婚很久了，丈夫可能是圈外人，钱洁对婚姻保护得很好。自从钱洁升级为妈妈之后，也抵挡不住儿子的可爱，时不时会在微博发一些与儿子的小日常，如今已经49岁的她生活得很幸福，气质还是那么温婉。

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