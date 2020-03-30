众所周知，娱乐圈偶像和粉丝之间的关系都是挺受关注的，比如某某粉丝和某某粉丝因为一个假信息开始撕，粉丝对偶像的支持活动等等，有正能量的，有负能量的，很少有明星会自己去评论这个关系。

但是，最近王鸥在社交平台上分享了自己的一些观点，很多人觉得王鸥说的太直白了，也有人觉得她真的是在表达自己的心声，话虽刺耳但三观很正。其实追星并不是错，错的也许是追星的方式。

就像王鸥说的：“我分享我认同的，你们提取你们的娱乐养分。”追星是从自己喜欢的明星身上去get到自己觉得有意义的东西，每个人都是独立的个体，都有自己的三观，不要轻易地去否定别人，干涉别人，指点别人，明星也是普通人呀。

王鸥说的这段话很真实，也许会伤害到一些粉丝，但更多的是希望每个粉丝都过好自己的人生，做自己人生的主人，像她一样。王鸥很独立这与她的家庭分不开，王鸥3岁的时候父母便离婚了，她被寄养在邻居家，寄人篱下的生活令她变得独立。

王鸥的五官端正，外形很不错，在一次机缘巧合下她成为了一名模特，之后又在展览上被导演相中，从此开始了演艺道路。2005年，王鸥出演个人首部电视剧《心戒》饰演戒毒医生何入，从而正式进入了演艺圈。

虽然不是科班出身，但是王鸥的演技并不差。2010年，她搭档吴奇隆主演系列电影《镖行天下前传》，凭借武功高强的谷平安一角被观众认识。之后出演了《精忠岳飞》中的刺客赵小满，《琅玡榜》中的谋士秦天般若，《伪装者》中美艳的汪曼春，《九州缥缈录》中神秘的苏瞬卿。

王鸥塑造了很多风格迥异的角色给观众留下了很多印象，也给她自己留下了痕迹。王鸥凭借秦般若一角获得了安徽卫视国剧盛典最受欢迎女配角提名，凭借汪曼春一角获得了第22届上海电视节白玉兰奖最佳女配角奖提名等等。

别看荧幕上的王鸥风格多变，其实在生活中的她很淡然，平日里就喜欢宅在家里看看书，做做运动。已经38岁的王鸥，经济独立，整个人都处于一个淡然的状态，在感情方面她还是向往的，从她一个人生活在一所大房子一个人吃火锅，吃着吃着流眼泪的时候，就会发现其实她内心很孤独，她会很期待与那个合适的人过着柴米油盐的生活。