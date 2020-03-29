在中国的影视剧市场中总有一些圣母剧非常吸引人眼球，一般来说这样的电视剧中都有一个圣母心的女主角。不管别人怎样害自己，女主角都会用自己的好心肠去包容她们。说实话，这样的剧多了，观众是要吐槽的。下面我们一起盘点被网友吐槽是圣母剧的八部电视剧，你看过几部？

1、《我哥我嫂》

最近热播的电视剧《我哥我嫂》一上线就被网友吐槽为圣母剧，女二号不停的作，而女主角贤惠的一味忍让，一看这女主角就又是一个圣母角色。

2、《娘道》

都说《娘道》这部剧是三观不正，当然这有很大一部分因素在女主角身上。女主角因为各种原因被人陷害，被人打压，但依旧贤惠的要命，处处为别人着想。这样的女主角做出毁三观的事情也在意料之中。

3、《绽放吧，百合》

这部剧在播出的时候收视率还是很不错的，但是观众们对于女主角百合真心是爱不起来。她在年轻时经历了各种命运的不公平，但却不知道反抗只是一味的承受，对于给她使绊子的那些人也足够宽容，绝对的圣母心。

4、《宫心计》

说到宫斗剧，大家应该都会想到那些斗来斗去的狠角色，但是看过《宫心计》的观众却一致认为这部宫斗剧活脱脱就是一部圣母剧。剧中的刘三好不管遇到什么事情都要存好心、办好事、说好话。所以总是被人欺负也不还手。这样的角色还能在宫斗中活下来也真是奇迹。

5、《千金女贼》

《千金女贼》中的女二号害完了女主角再去害她的家人。但是在女主角知道所有真相之后竟然大度的选择了原谅，这样的圣母心也真是没谁了。

6、《锦绣缘》

陈乔恩主演的《锦绣缘》与千金女贼有异曲同工之妙，女主角都是圣母心。锦绣缘中的女主角荣锦绣不知被多少人暗害过，但依旧善良纯真，的确是够圣母。

7、《雪在烧》

《雪在烧》讲述的是两姐妹之间的故事。妹妹作为女主角却屡屡被恶毒的姐姐暗害，明明姐妹两个分歧很多，但在妹妹看来姐姐依旧是好人，即便是后来知道了姐姐做的那些错事她依旧选择了原谅。

8、《搜神记》