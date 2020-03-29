听到闫妮这个名字，很多人在脑海中浮现都是《武林外传》里面的佟湘玉，那确实是闫妮塑造得一个十分经典的角色，当时闫妮饰演佟湘玉的时候是34岁。如今闫妮已经49岁了，岁月并没有刻画她，49岁的她和22岁的女儿站在一起，两人就像姐妹花一样。

尤其在闫妮疯狂瘦身三十斤之后，成为了名副其实的腿精，加上时尚的穿搭，她整个人的气质有了非常大地提升改变。20岁的清新，30岁的干练，40岁的风韵，49岁的闫妮可以轻松跨越这些年龄限制的时代感觉，猝不及防地杀了岁月一个回马枪。

闫妮是陕西省西安人，出生在工人家庭中。闫妮大学考入了陕西财经学院工业经济企业管理专业，但是和很多人一样，她并不喜欢这个专业。两年后她考上了兰州军区政治部战斗话剧团的文艺兵，后来被送到了解放军艺术学院表演系学习，从学企业管理到学习表演，人生的际遇就是这么神奇。

1999年，28岁的闫妮在电影《公鸡打鸣，母鸡下蛋》中饰演女村长的角色，这是她第一次出演女一号，也算是真正进入了演艺圈。真正令大家认识到闫妮的是2005年的《武林外传》，她凭借佟湘玉一角迅速地被全国观众认识。

可以说如果没有《武林外传》带来的转机，闫妮可能再演几年，就要开始演妈妈辈的角色了，因为闫妮出道的时间相对于一个女演员来说是有点晚的。《武林外传》令观众认识了闫妮，而《北风那个吹》则是令导演关注到了闫妮这个演员。

2009年闫妮搭档夏雨出演的电视剧《北风那个吹》，饰演牛鲜花一角，她凭借这个角色在两年之内就斩获了六大电视剧盛典最高奖项，并获中国电视剧飞天奖和金鹰奖。之后她又出演了张艺谋的电影《三枪拍案惊奇》中风情万种的老板娘，凭借这部影片走上了柏林电影节的红地毯。

之后她塑造了《一仆二主》中的女总裁唐红，《生活启示录》中开朗率真的于小强，《前夫求爱记》中不婚主义律师鲍小蕾，《青春集结号》中的心理医生闫教员，《捉妖记》中的老板娘骆冰等角色，一直为观众带来欢乐。

闫妮的事业发展得很好很稳定，但是在感情方面是几经波折的。相信很多人都知道闫妮曾有过一段婚姻，丈夫是圈外人，两人孕育了一个女儿。闫妮曾对记者说：“我们有个约定，就是在任何采访中都不谈他。他跟我们这个圈子不沾边……他是一个很负责任的男人，嫁给这个男人我不后悔。”直接不给媒体一点八卦的可能我觉得这个处理真的很好。

如今49岁的闫妮宛若20岁的少女，成为了一名平平凡凡的恋爱小天才。她曾和佟大为的同学王启名谈过恋爱，这段恋情备受祝福，两人的感情也很稳定，只是后来却不知因何分手。现在闫妮和演员张铎正在交往，虽然两人差了11岁，但是两人站在一起蛮般配。



