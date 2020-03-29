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《枕上书》中的最帅魔君，娶大9岁美女演员，如今35岁婚姻很幸福

(2020-03-29 12:29:50)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

古装剧《三生三世枕上书》已经播完了，但观众们却有一种意犹未尽的感觉，或许这也跟结局比较仓促有关吧。剧中的三位魔君让人印象深刻，小燕魔君是凤九的朋友，煦旸魔君是姬蘅的哥哥，而魔君聂初寅不仅骗取过凤九的皮毛，而且还在兵藏之礼上助攻过东凤cp。

《枕上书》中的最帅魔君，娶大9岁美女演员，如今35岁婚姻很幸福

戴向宇演的聂初寅被观众称为是《三生三世枕上书》中最帅的魔君。有网友觉得戴向宇长得神似陈伟霆。戴向宇并不是科班出身的演员，高大帅气的他曾当过模特。李易峰、马天宇等男星都曾参加过《加油！好男儿》这档综艺节目。戴向宇也曾参加过这个选秀节目。

《枕上书》中的最帅魔君，娶大9岁美女演员，如今35岁婚姻很幸福

不过后来戴向宇去了新加坡发展，他参演过《小娘惹》、《破天网》等新加坡电视剧。2013年戴向宇再度回国发展。回国后，他参演过《半妖倾城》、《蒸发太平洋》等影视剧。如今35岁的戴向宇虽然不是很红，但很多网友可能会认识他老婆。他老婆是美女演员陈紫函。

《枕上书》中的最帅魔君，娶大9岁美女演员，如今35岁婚姻很幸福

陈紫函比戴向宇大9岁，两人是在2016年结婚的。陈紫函和黄晓明合演过古装剧《大汉天子》。陈紫函还演过《神话》、《活佛济公》等多部热播剧。陈紫函也是有颜值也有演技。据报道，当年她和戴向宇是因戏结缘的。

《枕上书》中的最帅魔君，娶大9岁美女演员，如今35岁婚姻很幸福

如今44岁的陈紫函依然美艳动人，她有时也会参加一些活动。戴向宇夫妇的颜值都很高，但他们还没生有孩子。一开始有些网友不看好戴向宇和陈紫函的姐弟恋，但两人婚后的感情倒是挺稳定的。当年他们也曾结婚上热搜。

《枕上书》中的最帅魔君，娶大9岁美女演员，如今35岁婚姻很幸福

近段时间以来，戴向宇也有晒出他在《枕上书》中的剧照来为这部剧做宣传。戴向宇有时也会晒出他和老婆的照片来秀秀恩爱。希望帅气的戴向宇未来可以发展得更好。

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