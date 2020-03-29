编剧六六挺才有的，很多网友评论说《安家》这部剧真是挺好看的。《安家》的热播也带火了剧中的多位美女演员，孙佳雨、张雯等女演员都因为出演这部剧而人气大涨。美女云集也是《安家》这部剧的一大看点。剧中的一位美女妈妈让人印象深刻，她就是清越妈。

很多网友吐槽房似锦的妈妈对女儿不好，而清越妈却很爱女儿清越。许多网友评论说清越妈时尚又有气质。徐囡楠就是清越妈的扮演者。有意思的是戏外她其实还没生有孩子呢，因此她曾担心演不好妈妈呢。

徐囡楠24岁开始进入演艺圈，她和黄渤合演过《现场铁证》，和霍建华合演过《感动生命》。于震主演的《我的二哥二嫂》这部剧挺好看的，其实徐囡楠也有参演这部剧，她在剧中演周双。还有网友记得这个角色吗？

徐囡楠进入演艺圈后，并没能大红大紫。但她上过两次春晚呢。她和蔡明合演过小品《新房》，和孙涛合演过小品《吉祥三宝》。徐囡楠在春晚舞台上表演的小品也曾获奖。很多人都说徐囡楠是一位很有灵气的演员。

很多人都说《安家》剧组在选演员方面是比较用心的。剧中的演员们的演技都备受好评。徐囡楠演的孙小姐也得到了观众们的喜爱。很多网友都很关心徐囡楠的情感状况。据报道，徐囡楠疑似有男友了。