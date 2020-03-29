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盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

(2020-03-29 09:55:20)
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娱乐

 分类： 娱乐评论

如今很多人恐婚，有些人是想爱但不敢爱，因为害怕会受伤。毕竟情伤并不容易治愈。娱乐圈中有些女星也恐婚。下面我们来 盘点因为曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁呢？

盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

1、阚清子

近日，女星阚清子因为谈婚姻上了热搜。她在节目上谈了她对于婚姻的看法。很多网友评论说，感觉上一段恋情的失败对阚清子影响挺大的。阚清子甚至表示不敢爱了。

盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

2、许晴

许晴笑起来很甜。据报道，她和男星王志文交往过。很多人都知道她曾和富商刘波谈过恋爱。如今51岁的许晴依然很美，但她还单身未婚。

盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

3、郑家榆

还记得怀玉公主吗？郑家榆就是怀玉公主的扮演者，当年她曾和孙耀威因戏成情。两人分手后，她曾患上抑郁症。她曾表示不相信爱情，不会结婚。如今48岁的郑家榆还未婚。

盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

4、杨钰莹

杨钰莹也是红极一时的女星，如今甜歌天后杨钰莹也已经48岁了。其实她也谈过恋爱。杨钰莹曾在受访时表示她对于感情的态度是一切随缘。杨钰莹如今也是未婚。

盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

5、李若彤

李若彤演的小龙女很经典。如今女神李若彤也已经52岁了。李若彤也曾受过情伤，她曾和郭应泉在一起近10年，但这段恋情却没有修成正果。

盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

6、邓萃雯

邓萃雯是实力派女星，但她曾被指疑似插足过江华和麦洁文的婚姻。邓萃雯曾说她在成长的过程中缺少父爱，父母从小离婚对她影响很大，她不敢结婚。如今54岁的她还未婚。

盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

7、惠英红

影后惠英红的情感经历也很坎坷，她曾谈过姐弟恋，但后来她表示她其实是被骗财骗色了。如今60岁的惠英红也是单身未婚。不过她的状态倒是挺不错的。你有看她的新剧《不完美的她》吗？

盘点曾经为爱所伤不敢结婚的八大女星，你最心疼谁？

8、王祖贤

王祖贤是红极一时的女星，她曾和齐秦相恋多年。王祖贤还和富商林建岳交往过。不过53岁的王祖贤至今未婚。王祖贤是很有魅力的女子，但据报道，当年齐秦被曝有私生子的事情对她打击挺大的。

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