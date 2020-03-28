《安家》已经播完了，但仍有很多网友在讨论这部剧。孙佳雨和张雯等女演员都通过参演这部剧而被更多的观众认识和喜爱。《安家》中的姚太太这个角色让人印象深刻，很多网友评论说姚太太真是一位能干的阔太太，她的婚姻也很幸福。

崔奕就是姚太太这个角色的扮演者。女星海清也有参演《安家》，其实崔奕和她是同学。只是崔奕没海清红而已。崔奕也是男星黄磊的学生。古装剧《上错花轿嫁对郎》是黄奕的经典代表作。其实崔奕也有参演这部剧，她在剧中演丫鬟小喜，大家还记得这个角色吗？

崔奕还演过多部古装剧，比如《爱情宝典》、《风流少年唐伯虎》等等。近些年崔奕也参演了一些热播剧。她曾在赵丽颖主演的古装剧《知否知否应是绿肥红瘦》中演顾四婶，剧中她和赵丽颖也有一些对手戏。《带着爸爸去留学》中的王姝也是她演的。

崔奕才41岁，但她曾在《恋爱先生》中演过江疏影的妈妈。这也说明崔奕的可塑性很强。崔奕在《安家》中演的姚太太得到了很多观众的喜爱。戏外崔奕过得也很幸福。她31岁那年嫁给了话剧演员李晔。李晔比老婆大3岁。

据报道，李晔是崔奕的初恋男友，崔奕读大学的时候就和他相恋了。李晔演过《李卫当官》等电视剧，他是一位很优秀的演员。他和崔奕很般配。崔奕生有一个儿子。崔奕和李晔结婚11年了，他们很恩爱。

如今41岁的崔奕不算红，但她过得很幸福。她有时也会在微博晒晒儿子。近段时间以来，她也有晒出她在《安家》中的剧照。期待未来崔奕能给我们带来更多好看的影视剧作品。



