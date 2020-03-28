最近，都市言情剧《谁都渴望遇见你》正在热播，一时引起热议。该剧由张哲瀚、章若楠、王以纶领衔主演，讲述了在“不完美”的原生家庭长大的男主张泯，遇见了阳光女孩罗溪之后的故事。剧中美女演员众多，我们这就来盘点《谁都渴望遇见你》中的六大美女，你最喜欢谁？

1、章若楠

元气少女章若楠此次在剧中饰演的是阳光善良的女主“罗溪”，她是可以与植物交流的树语者，一直在用自己的力量治愈身边的人，不得不说，章若楠十分适合这一角色。

2、彭渤

彭渤小姐姐此次在《谁都渴望遇见你》中饰演“杨琳”一角，小姐姐本身的颜值很高，扮相也十分美艳，很符合剧中的人设呀。

3、陈昊蓝

新晋女演员陈昊蓝在剧中饰演的是大大咧咧、热情开朗的富家小姐“刘文娜”，她虽然单纯可爱，但面对爱情时却执着得让人心疼，绝对是个讨喜的角色。

4、徐凌

徐凌可算是名副其实的老戏骨了，在各大热播剧经常能看到她的身影，此次在剧中饰演“沈秀芝”，想必我们观众又能看到令人惊艳的演技了。

5、林若惜

作为剧中年龄最小的女演员，林若惜饰演的“小馒头”给观众留下了深刻印象。她虽然年纪不大，演技却是极有天赋，也算是前途无量的小童星了吧。

6、张延

演员张延此次饰演的是“吴天华”一角，从扮相上来看，是个端庄大气的女子，但在剧中故事线却值得观众们去细细品味。