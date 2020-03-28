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《远方的山楂树》中的美女，曾演过单亲妈妈，如今31岁却还未婚

(2020-03-28 14:10:13)
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标签：

娱乐

 分类： 娱乐评论

近日，年代情感剧《远方的山楂树》正在热播。该剧讲述二十世纪七十年代,一群北京知青在黑龙江的知青点发生的故事，他们在返城、高考、改革开放等一系列历史大潮中各自做出自己的选择，最后走出了不同人生轨迹的故事。

《远方的山楂树》中的美女，曾演过单亲妈妈，如今31岁却还未婚

在该剧中，马藜饰演的蒋欣童一角，性格温柔，自幼热爱文艺,能歌善舞，可以说是知青点的文艺担当。在剧里,蒋欣童对爱情勇敢追求，经历了重重磨难，最终收获了成长和幸福。

《远方的山楂树》中的美女，曾演过单亲妈妈，如今31岁却还未婚

而现实生活中的马藜性格却与剧中的“蒋欣童”却大有不同，出生于辽宁省大连市，她可以说是一个地地道道的东北人，现实生活中的她性格洒脱豪爽，喜欢在社交平台上分享自己的生活动态、感悟与窍门，例如跟粉丝交流如何做饭、教大家一些整理衣物的小窍门等等。

《远方的山楂树》中的美女，曾演过单亲妈妈，如今31岁却还未婚

小时候，马藜的梦想是当一名舞蹈家，家里人还专门培养她学古筝，然而有一次不小心扭到了脚，阴差阳错之间成为了一名演员。

《远方的山楂树》中的美女，曾演过单亲妈妈，如今31岁却还未婚

89年出生的她，今年也才31岁。2003年，参演个人首部电影作品《琴声暖洋洋》从而进入演艺圈，别看她年纪轻轻，还曾经出演过《你好旧时光》里面的余周周妈妈，温柔又大方，虽然她现实生活中还没有结婚，但是凭借娴熟的演技让观众们留下了深刻的印象。

《远方的山楂树》中的美女，曾演过单亲妈妈，如今31岁却还未婚

马藜还有一部待播作品《掌中之物》也有望于今年与广大观众见面，而这部剧现在还没播出就已经受到了不少网友的期待了。马藜之后的演艺之路还有很长很长的一段路要走，而她出色的演技正是支撑她走下去的动力，期待她在之后的表现。


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