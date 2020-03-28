近日，《我家那闺女》第二季新加盟了一位女演员，阚清子，说起她想必很多人都认识。她出演过很多的电视剧，而且在芒果台的另一部综艺《亲爱的客栈》常和男友吵架而被大家熟知。提起阚清子，很多人自然而然地想起纪凌尘。

而这次在《我家那闺女》节目中，阚清子也谈起了自己的感情观和恋爱观，提起自己之前碰到的男孩，一直有很强的事业自卑心，处于事业方面跟自己竞争的状态。而一个男人没有为女友分担，反而把女友当成竞争对手，其目的就是为了展示男人的能力。这话虽然没有提到纪凌尘的名字，但是综合实际情况，她指的是小5岁的前男友纪凌尘。

想起当年在《亲爱的客栈》中，阚清子也是很想结婚，但是纪凌尘却以事业不成功，没法带来更好的生活质量而拒绝。那个时候就连刘涛也在劝纪凌尘，但是纪凌尘却没有听。

当时分手的时候，阚清子发表：没出轨，没捉奸，没合约，真分手，而纪凌尘发的那句：你喜欢大海，我爱过你。两个人都没谈到分手原因，而这次在《我家那闺女》上面发表的观点，也显然是在解释自己的这段感情。

而面对这个问题，阚爸也说自己赞同女儿的观念，但是最后还补了一句：两个人的性格我觉得都不能太强。其实感情方面两个人都有原因，两个人的性格都很强势，加上女强男弱，分手也是必然的。

现在阚清子已经32岁了，在事业上也是有自己的成绩，她主演的偶像网络剧《那刻的怦然心动》播放量突破4亿，也因为《麻雀》里面的李小男以及《如若巴黎不快乐》里面的阮曼君而给观众留下深刻的印象。演技在线而且颜值也不错的她想必会在以后走得越来越远。



